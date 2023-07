Hribovit uvodnik v tris najtežjih gorskih etap na Touru

Etapa je zelo podobna 10., za katero so kolesarji enotni, da je bila najtežja na dosedanjem Touru.

Premagati bodo morali pet gorskih ciljev in enega letečega. Prvi trije klanci sodijo v tretjo kategorijo, zadnja dva v drugo. Etapa bo izjemna že zaradi tega, ker so klanci razporejeni prav po celi etapi.

Prvi klanec jih čaka že na 20-kilometru, vendar se že od samega starta in do desetega kilometra, trasa vseskozi vleče čez nekategorizirani klanec. Zadnji klanec pa 28 kilometrov pred ciljem. Vendar to je zadnji kategorizirani klanec. V zadnjih 28 kilometrih so še trije nekategorizirani klanci.

Prvi klanec je Côte de Thizy-les-Bourg, (4,3 km, 5,6 %, 3. kat.) Drugi je Col des Ecorbans (2,1 km, 6,9 %, 3. kat.). Tretji klanec je na Col de la Casse Froide (5,2 km, 6,1 %, 3. kat.). Četrti je Col de la Croix Montmain (5,5 km, 6,1 %, 2. kat.), zadnji peti je najtežji Col de la Croix Rosier (5,3 km, pri 7,6 %, 2. kat.). Edini leteči cilj je na 93-kilometru. Belleville-en-Beaujolais še nikoli prej ni gostil ciljne etape Toura. Premagati bodo morali 3120 višinskih metrov.

Predvidevanje poteka etape

Po izkušnji v 10. etapi bodo kolesarji mogoče dvakrat premislili ali bodo šli na beg ali ne. Pred njimi je zopet ena izjemno težka etapa in če pogledamo kakšna jih šele čaka v petek, soboto in nedeljo, se lahko zgodi, da se ubežniki danes ne bodo odločili za beg od starta. Vseeno upamo trditi, da se cela glavnina ne bo valila čez vseh pet klancev. Zagotovo se bodo nekateri opogumili in se podali na beg vsaj pred zadnjima dvema klancema 2. kategorije.

Drži tudi dejstvo, da je petkova etapa težka samo na zaključnih kilometrih, kjer jih čaka 17 kilometrov dolg Grand Colombier. Pred tem orjakom je trasa »prevozna« tudi za najbolj utrujene od prejšnjega dne, od 12. etape.

Torej, spet bomo gledali dirko na dirki. Ubežniki bodo bili bitko za etapno čast, tekmeci za skupni seštevek ali kot pravi Pogačar »GC rajderji«, se bodo merili verjetno samo na zaključnih nekategoriziranih klancih. Etapa je kot nalašč, da Pogačar odščipne še kako sekundo Vingegaardu, še bolj pa je pisana na nogi Mateju Mohoriču.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30