Po kaosu prve etape Roglič že danes v boj za zmago

Uvod v sezono je bil za Primoža Rogliča kaotičen. Prireditelji so v zaključku prve etape dirke po Algarveju slabo označili pravo smer, večina kolesarjev se je znašla na napačni strani ograje, na srečo je incident minil brez hujših posledic. Etapo so nevtralizirali, rumena majica pa pripada Filippu Ganni, ki je bil eden redkih na pravi strani ograje in je prvi prečkal ciljno črto.

Spodrsljaj je povzročil veliko slabe volje v pelotonu, a bo kmalu pozabljen. Že danes je na Portugalskem na sporedu najbolj razgibana etapa, ki bo pokazala bolj jasno sliko v boju za skupno zmago. V zadnjih 35 kilometrih so na sporedu trije kategorizirani vzponi, tudi ciljni na Alto da Foia (8,5 km, 5 %).

Profil 2. etape. FOTO: ProCyclingStats

V igri za zmago bi že danes lahko bil tudi Roglič, ker ciljni vzpon ni strm, bi o zmagovalcu lahko odločil ciljni šprint skupinice favoritov, v takšnih zaključkih je slovenski šampion vedno nevaren. Še večje razlike med favoriti kot danes lahko pričakujem v nedeljo, ko bo za konec dirke po Algarveju na vrsti 20 km dolga vožnja na čas.