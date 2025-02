Brez skrbi, Tadej Pogačar tudi letos leti

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar je z izjemnimi uspehi v minuli sezoni tako razvadil slovensko in svetovno javnost, da so se po 10. in 3. mestu v uvodnih etapah dirke po ZAE nekateri že spraševali, ali 26-letni kapetan ekipe UAE nove sezone ni začel v najboljši formi. V resnici je le čakal na teren, ki mu je ustrezal, in to je bil vzpon na Džebel Džajs, na katerem je v svojem slogu deklasiral tekmece ter prevzel vodstvo v skupnem seštevku domače dirke svojih delodajalcev.