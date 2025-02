Zasavski orel z novimi krili v boj z Vingegaardom

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar (UAE) si je s 3. mestom v vožnji na čas – ugnala sta ga le specialista za to disciplino Joshua Tarling (Ineos) in Stefan Bissegger (Decathlon Ag2r) – pripravil idealno izhodišče za to, da danes v 3. gorski etapi prevzame rdečo majico vodilnega in na dirki po ZAE stvari postavi na svoje mesto. Skorajda istočasno bo prve tekmovalne kilometre sezone na dirki po Algarveju opravil Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe).

Vprašanje pa je, kako blizu vrhuncu forme sta ta čas Primož in Jonas, saj so njuni glavni sezonski cilji še precej oddaljeni. Če ne prej, bosta karte razkrila v nedeljo v sklepni, 19,6 km dolgi vožnji na čas z 2,6-kilometrskim ciljnim vzponom na Alto do Malhão.