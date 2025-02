Pogačar ničesar ne naredi brez razloga

Tadej Pogačar ve, kako dvigniti prah v kolesarskem svetu. En posnetek vožnje skozi Arenberški gozd, ključni odsek dirke Pariz - Roubaix je bil dovolj, da o njem že teden dni govorijo analitiki in tudi tekmovalci v kolesarskem svetu. Jasper Philipsen je prepričan, da ima Pogačar svojo računico.

»Najbrž še ne zdaj, a nikoli ne veš,« ni bil zelo jasen Pogačar v odgovoru na vprašanje, kdaj namerava napasti zmago na spomeniku, ki še ni del njegove bogate zbirke. Svetovni prvak si je med treningom ogledal vse odseke dirke, ne le sloviti Arenberški gozd. »Tega zagotovo ne narediš kar tako, prepričan sem, da ima v mislih jasen cilj,« je za belgijsko Sporzo povedal Philipsen in dodal: »Poznam Tadeja in vem, da želi obkljukati vse velike dirke. Lahko mu uspe že letos. Za kolesarstvo bi bilo to odlična novica, za vse nas, ki prav tako lovimo to zmago, malo manj.«

Predstavitev zvezdnikov pred prvo etapo dirke po ZAE. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Vodstvo ekipe UAE Emirates še vedno vztraja, da Roubaix letos ne pride v poštev, predvsem zaradi tveganja morebitnega padca in poškodbe, ki bi lahko ogrozila pripravo na dirko po Franciji. Glede na to, da letos Pogačar nastopa na Giru nima v načrtu, bi lahko imel v začetku aprila nekaj kilogramov več, ki jih bo potreboval za zmago na ravninskem Roubaixu, da se bo lahko kosal s »težkokategorniki«, kot je Mathieu van der Poel.