Če nimaš denarja za Dončića, raje prodaj ekipo

V uredništvu Dela smo izbrali sedem izjav, ki so v minulem tednu najbolj odmevale. Nekateri športniki so presenetili s svojo iskrenostjo, drugi s hudomušnostjo in izbiro besed, vsem pa je skupno, da so se bralcem in poslušalcem vtisnili v spomin.

FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe

Primož Roglič, kolesar ekipe RedBull – Bora hansgrohe (Cyclingnews)

Slovenski kolesarski šampion se pripravlja na novo sezono, začel jo bo jutri v pokrajini Algarve na Portugalskem. Pred uvodom v tekmovalno leto 2025 je Roglič odgovarjal na vprašanja novinarjev in se med drugim dotaknil tudi svojih karakternih lastnosti. Priznal je, da se raje umakne v ozadje, se pa trudi spoznati tekmovalce, s katerimi na dirkah preživi veliko časa. Njegove vodstvene sposobnosti je pohvalil tudi glavni športni direktor Rolf Aldag.

»Milko (Marko Milič, op. p.) se znajde v vsaki situaciji, res je srčen človek. Če se malo pošalim, je tudi Gorenjec, tako da upam, da ni ostal brez slehernega dolarja.«

FOTO: Marko Feist

Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije (Sportal)

Prvi mož košarkarske stroke v Sloveniji je v intervjuju za Sportal komentiral prestop Luke Dončića k Los Angeles Lakers, ozrl se je tudi k drugima Slovencema, ki sta si doslej kruh služila v Dallasu, strokovnjaku za telesno pripravo Anžetu Mačku in Marku Miliću, ki je opravljal vlogo pomočnika trenerja v Dallasu. Odločil se je za prekinitev pogodbe in odhod iz Dallasa, Erjavec pa verjame, da se je Milić odločil prav.

»V teku sem zelo trpela, nisem prava Ana. Zelo je vroče, sem kot 'paradajz'.«

FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Anamarija Lampič, biatlonka (RTV Slovenija)

Najboljši slovenski biatlonki se prvi konec tedna na SP v Lenzerheideju ni izšel po željah, težave je imela predvsem na strelišču, v svojem hudomušnem slogu pa je priznala, da povsem 100-odstotna ni bila niti na strelišču. A je težave, kot jih je opisala, niso ustavile, da ne bi v nedeljskem zasledovanju znova postavila najhitrejšega časa v smučini – kljub temu, da je v kazenskih krogih pretekla 1,2 kilometra več kot tekmice.

FOTO: Črt Piksi

Victor Sanchez, trener nogometašev Olimpije (novinarska konferenca po tekmi)

Trener ljubljanskih nogometašev Victor Sanchez je bil po porazu v Banjaluki zelo slabe volje. V prvem polčasu je Olimpija prevladovala, tekmo pa je prelomil rdeč karton prvega zvezdnika Raula Florucza, ki je s komolcem povsem brez potrebe udaril tekmeca v obraz in prejel rdeči karton. Sanchez je odkrito dejal, da zvezdnika v takšni podobi v četrtek v Stožicah niti ne potrebuje.

»Če si zvezdnik, dobiš drugačno, bolj ugodno obravnavo. Večini igralcev se to zdi nepošteno. Zdi se, da lahko vplivaš na izid, če si vrhunski igralec in imaš najboljše odvetnike.«

FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Novak Đoković, teniški igralec (ATP)

Srbski teniški zvezdnik je bil kritičen do odločitve Mednarodne protidopinške zveze (WADA), ki je Janniku Sinnerju zaradi dveh pozitivnih dopinških vzorcev dodelila le tri mesece prepovedi nastopanja. Sinner ne bo izpustil nobenega turnirja za grand slam, prav tako bo lahko igral na domačem turnirju v Rimu. Đoković je mnenja, da sta jo tako Sinner kot Iga Swiatek, ki se je s podobnim primerom ukvarjala lani, odnesla prepoceni.

FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Jalen Rose, nekdanji košarkar v ligi NBA (TNT)

Nekdanji igralec v ligi NBA in zvezdnik študentske košarke, danes pa analitik v številnih medijih v ZDA, je bil glede odločitve Dallasa, da se odpove uslugam Luke Dončića, zelo kritičen. Prepričan je, da se jim poteza tako iz poslovnega kot iz športnega vidika ne bo obrestovala.

»To je bilo 10 let neizživetega rivalstva in hude krvi, stisnjenih v 10 sekund. Nihče se ni pritoževal, o tem se bo govorilo.«

Jon Cooper, selektor hokejistov Kanade (New York Post)

V ligi NHL so namesto tekme zvezd izvedli turnir štirih reprezentanc, težko pričakovani dvoboj Kanade in ZDA je v prvih devetih sekundah postregel s tremi pretepi, cela tekma je bila zelo intenzivna in tekmovalna do zadnjih sekund. Gledalci in igralci so uživali v šovu, predvsem pa poravnali za desetletje računov. Ker igralci iz NHL niso nastopali na zadnjih OI, na SP pa zaradi končnice v ligi ne morejo igrati, je bil tokratni obračun Kanade in ZDA v polnih postavah prvi pravi po dolgem času.