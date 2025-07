Po Pogačarjevi simultanki se je Hauptmanu smejalo, Jonas je gledal v tla

Ura resnice na dirki po Franciji je pokazala, kdo je najboljši. Kronometer bi moral biti priložnost za napad na Tadeja Pogačarja na Touru, a je glavni udarec zadal kar slovenski šampion, ki je v pikčastem kombinezonu dirjal po progi v Caenu in proti Jonasu Vingegaardu pridobil več kot minuto.

Andrej Hauptman v cilju ni mogel skriti navdušenja nad vožnjo svojega šampiona. »Ne bom ocenjeval drugih, če imaš le malo slabši dan, kot ga je imel Tadej na dirki po Dofineji, se to v kronometru zelo pozna. Jaz lahko govorim o naši vožnji, Tadejeva predstava je bila zelo blizu popolnosti. Kako bi ga ocenil? Za čisto desetko,« športni direktor nad predstavo ni imel pripomb.

Drugačno razpoloženje je vladalo pred avtobusom Visme Lease a bike. Športni direktor Grischa Niermann ni imel razlage za slabšo vožnjo svojega varovanca: »Ne vem, kaj se je zgodilo, do štarta je bilo vse v redu, med vožnjo pa nisem dobil odziva Jonasa, tako da se moram z njim še pogovoriti. Zagotovo smo pričakovali več.«

Pogačar je kronometer izvedel tehnično popolno, imel je tudi vrhunske noge. FOTO: Loic Venance/AFP

Jonas potem, ko je dolgo gledal v tla in zbiral misli, ni iskal izgovorov: »Ne vem, kaj je šlo narobe, nisem imel najboljših nog in to se je zelo poznalo. Seveda sem si želel drugačnega rezultata, a Tour je še dolg, zdaj bomo morali poiskati način, da čas dobimo nazaj. V zadnjih letih je bila razlika na vrhu precej več kot minuta, nič še ni izgubljeno.«

Zagotovo bo imel Vingegaard še več kot dovolj priložnosti, da nadoknadi zamujeno, prvi pravi dvoboj na Touru pa je vendarle pripadel branilcu naslova. Danes bi na razgibanih cestah Normandije priložnost lahko dobili ubežniki, čeprav tudi ponovitev razpleta četrte etape ni izključena, naslednja priložnost za Danca pa bo jutri, ko se etapa konča na Bretanskem zidu.