Pogačarjev bivši trener: Ima 2, 3, 4 prestave več od ostalih

Preden je Tadeja Pogačarja prevzel zloglasni kolesarski trener Javier Sola, je bil njegov trener Bask Iñigo San Millán. On je v veliki meri kriv za astronomski razvoj Slovenca v prvih letih kariere pri ekipi UAE Emirates. V španskem podkastu El Partidazo je včeraj spregovoril o izjemnih genetskih sposobnostih svojega nekdanjega varovanca, o katerih govori z izbranimi besedami.

Pogačar z glavnim konkurentom Jonasom Vingegaardom v četrti etapi dirke po Franciji: Foto: AFP

Po Tadejevi stoti zmagi, ki jo je dosegel v četrti etapi dirke po Franciji, je San Millán govoril o svojih začetkih sodelovanja s sedanjim svetovnim prvakom: »Leta 2018, ko je prišel med profesionalce, sem kot trener začel z njim delati v ekipi UAE Emirates z mislijo na to, da bo postal eden najboljših na mednarodni sceni. Hitro sem videl, da gre za nek povsem drug nivo.« Takoj od začetka je bilo jasno, da bo Slovenec postal velika zvezda: »Tadej je bil eden izmed najboljših mladincev, dobro je dirkal, a še vedno se je bilo treba izboljšati na različnih nivojih: pri planiranju treningov, prehrani, regeneraciji,... Na tej točki smo začeli delati z njim in hitro smo videli potencial.«

Španec je prav tako navdušen nad fizičnimi karakteristikami aktualnega svetovnega prvaka: »Ima izjemno zmogljivost in je presnovno zelo učinkovit. Ko ostali kolesarji vozijo z 8.000 vrtljaji na minuto, on vozi s 3.000 vrtljaji. Torej ima 2, 3, 4 prestave več kot ostali.«

»Gre za aktivnost mitohondrijev. Mitohondriji so mesto, kjer se v mišicah proizvaja energija in kjer se odstranjuje mlečna kislina. Ima neverjetno sposobnost odstranjevanja mlečne kisline. Nikoli še nisem videl športnika s tako sposobnostjo. To mišici omogoča delovanje na precej višji ravni pri višjih intenzivnostih kot ostale,« San Millán opisuje Pogačarjeve sposobnosti, ki večini kolesarskih laikov niso niti razumljive.

Javier Sola je pred sezono 2024 postal trener Tadeja Pogačarja. Foto Uae Team Emirates

Pogačar se je iz zelo talentiranega mladeniča kasneje razvil v najboljšega kolesarja na svetu, njegovi uspehi pa bodo v športnem svetu odmevali še zelo dolgo: »Kot mladinec je bil zelo dober, a ni bil najboljši. Morali smo ga izoblikovati in takoj, ko smo se lotili, je začel rasti. Še vedno raste in užitek ga je gledati,« še dodaja Bask, ki sedaj kot vodja razvojnega oddelka deluje v nogometnem klubu Athletic iz Bilbaa. Sodelovanje s Slovencem je končal po koncu sezone 2023, ko je za Pogačarja začel skrbeti Javier Sola, takrat relativno neznano ime v kolesarskem svetu. Hitro je poskrbel za slavo, saj je njegov varovanec v letu 2024 dosegel svoje najboljše rezultate v karieri.