Vsi športniki pravijo, da prve zmage ne pozabiš nikoli, Tadej Pogačar (UAE) pa prav gotovo ne bo nikoli pozabil tudi svojega 100. zmagoslavja med kolesarskimi profesionalci. Priboril si ga je v mavrični majici svetovnega prvaka, v spektakularni 4. etapi Toura in to proti svojima največjima tekmecema Mathieuju van der Poelu (Alpecin Deceuninck) in Jonasu Vingegaardu (Visma Lease a Bike).