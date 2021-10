Pogačar bi na Touru premagal tudi zdravega Rogliča

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar je v treh sezonah med profesionalci malodane že postal legenda svetovnega kolesarstva. Pri 23 letih ima za pasom 30 zmag, med katerimi sta tudi dve na Touru in dve na spomenikih, najbolj cenjenih enodnevnih dirkah. Pod vse te uspehe se je podpisal tudi Iñigo San Millán, 50-letni Bask z ameriškim potnim listom, ki ima na poklicni poti dvojno življenje. Na Univerzi v Koloradu raziskuje in predava o diabetesu, kardiometabolnih boleznih in raku, pri ekipi UAE pa skrbi za telesno pripravo najboljšega kolesarja na svetu. Kaj je povedal o številki 1 svetovnega kolesarstva? Kje vidi rezerve za napredek? Kaj misli, da bi bilo, če na Touru ne bi imel smole Primož Roglič?