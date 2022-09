Pogačar močnejši od Van Aerta za zmago v Kanadi

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec velike nagrade Montreala, ki spada v svetovno serijo kolesarstva. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji je v ciljnem šprintu peterice ugnal drugouvrščenega Belgijca Wouta Van Aerta ter tretjega Italijana Andreo Bagiolija.

Za Pogačarja je to že 44. zmaga v karieri ter 14. v letu 2022. Potem ko je bil pred dvema dnevoma na VN Quebeca še malce v ozadju, tudi trasa pa mu tam ni bila tako pisana na kožo, je tokrat na težji preizkušnji s 4842 višinskimi metri za zaključek prihranil največ moči in ugnal tudi v takšnih zaključkih sijajnega Van Aerta (Jumbo Visma). Tretji je bil tik za Belgijcem Bagioli (Quick Step Alpha Vinyl).

Van Aert je imel že na najdaljšem vzponu v zadnjem krogu težave s sledenjem boljšim hribolazcem, v zaključnem šprintu peterice pa tudi iz zavetrja ni imel dovolj moči, da bi premagal 23-letnega Slovenca. Ta je slavil z dolžino kolesa prednosti.

Pogačar: Neverjetno je, da mi je uspelo

»To je bil ne le zahteven šprint, temveč kar celotna dirka. Vsi v ekipi so garali za to zmago, na koncu pa se nam je izšlo. Vsi se zavedamo, da je Van Aert eden najboljših šprinterjev na svetu, ampak šlo je za zahtevnejši zaključek navkreber, zato sem ves čas verjel v svoje sposobnosti in dal vse od sebe. Neverjetno je, da mi je uspelo,« je v prvi izjavi za organizatorje povedal Pogačar.

»Trasa je bila sijajna, zelo sem užival. Zame je bil to dober dan, čeprav je šlo za enega težjih v koledarju. Tu moraš biti dobro pripravljen. Po Touru nisem bil v dobri kondiciji, zato sem veliko počival in stopnjeval formo za zaključek sezone. Te zmage sem vesel, saj je pokazatelj, da delamo v pravi smeri, zato se že veselim nastopa na svetovnem prvenstvu,« je še dodal 23-letnik s Klanca pri Komendi.

»V zadnjem šprintu sem bil že povsem uničen. Pred tem sem se dobro počutil, ekipa je bila močna in me odlično podpirala. Premagal me je le eden od superzvezdnikov kolesarstva in zato to ni nič sramotnega,« pa je po koncu dejal Van Aert.

Pričakovano se je VN Montreala odločala v zadnjih krogih, ko so imeli kolesarji za sabo že dolg in naporen dan na kratkih, a strmih vzponih v 12,3 km dolgem krogu. Veliko časa je tudi Pogačarjeva ekipa narekovala ritem, ob koncu pa so morali najboljši loviti nekaj ubežnikov, ki pa kljub vsemu niso bili nevarni za končno slavje.

V zadnjem krogu je na klanec Camillien-Houde napadel tudi Pogačar in skupaj s še nekaterimi ujel vodilne, nato pa se je na vrhu odlepila skupina petih kolesarjev. Poleg trojice, ki je končala na odru za zmagovalce, sta bila zraven še Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) in Francoz David Gaudu (Groupama FDJ).

Hitro je postalo jasno, da bodo zaradi več kot pol minute prednosti obračunali za zmago, prvo v Montrealu po dveh odpovedih zaradi pandemije novega koronavirusa. Šprint je začel Gaudu in nekoliko presenetil ostale, a ga je nato hitro ujel Pogačar in se zanesljivo odpeljal tretji zmagi naproti na ameriških tleh. Leta 2020 je namreč dobil eno od etap ter skupni seštevek dirke po Kaliforniji.

Od preostalih Slovencev je preizkušnjo končal še Jan Tratnik (Bahrain Victorious), ki je na 36. mestu zaostal 1:39 minute. Njegova moštvena kolega Matej Mohorič in Matevž Govekar sta odstopila. Večina najboljših kolesarjev se bo zdaj iz Kanade podala v Avstralijo, kjer bo med 18. in 25. septembrom na sporedu svetovno prvenstvu.