Pogačar: Po Touru tudi na Vuelto

Kolesarski svetovni prvak Tadej Pogačar trenutno meri na svojo četrto skupno zmago na dirki po Franciji, očitno pa obenem že razmišlja o naslednjem izzivu. Kot je ob robu 112. Toura potrdil njegov šef ekipe Mauro Gianetti, 26-letnik načrtuje nastop na španski dirki. »Vuelta je na njegovem urniku,« je Gianetti povedal za spletno stran Velo.

»Vuelta je na njegovem programu,« je šef UAE Team Emirates-XRG Gianetti povedal za Velo in dodal: »Poglejmo, kaj se bo zgodilo na Touru, ampak Vuelta je na letošnjem koledarju.«

Zmaga na tretji največji tritedenski dirki poleg Toura in Gira še vedno manjka v zbirki trofej Slovenca. Pogačarjev tekmec, Danec Jonas Vingegaard, letos prav tako načrtuje nastop tudi na Vuelti, ki bo od 23. avgusta do 14. septembra s ciljem v Madridu.

Poslovni direktor ekipe UAE Mauro Gianetti upa na še dolgo in uspešno sodelovanje s Tadejem Pogačarjem. FOTO: Miha Hočevar/Delo

Lani je Pogačar dosegel redek dvojček zmag – slavil je na Touru in Giru. To sezono bi lahko sledila še ena dvojna zmaga – in njegova prva skupna zmaga na Vuelti doslej. Le sedmim drugim kolesarjem je uspelo zmagati na vseh treh dirkah grand toura –, med njimi je tudi belgijska legenda Eddy Merckx.

Leta 2019 se je Pogačar prvič in doslej edinkrat udeležil dirke po Španiji, kjer je v Madridu končal na tretjem mestu s tremi etapnimi zmagami.