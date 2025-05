Trener je Rogliču odsvetoval nastop na Giru

Pred petkovim štartom kolesarske dirke po Italiji je spregovoril trener Primoža Rogliča – Marc Lamberts. V pogovoru za nizozemski medij Wielerflits je zatrdil, da je Rogliču odsvetoval udeležbo na Giru, saj da mu bolj ustreza dirka po Španiji, torej Vuelta. Lamberts je tudi pojasnil, zakaj Roglič pri 35 letih še vedno napreduje in zakaj je moral spremeniti trening, če je želel ohraniti korak z mlajšimi, kakršna sta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard.

»Začel je trenirati drugače. Prej je namreč le sledil, sledil in sledil. Leta 2025 je namreč dirkanje dodatno drugačno kot doslej. Če bi imel Primož še vedno enak profil kot pred petimi leti, mislim, da ne bi več sodil med najboljših pet na Grand Touru. Toda njegov trening je zdaj prilagojen, z večjo 'vzdržljivostjo' in 'odpornostjo na utrujenost' na račun eksplozivnosti. To je bilo nujno,« je pojasnil Lamberts.

Načeloma mu Vuelta vedno najbolj ustreza

Rogličev trener je odgovoril tudi na vprašanje, ali se zavestno izogiba velikemu dvojcu s tem, ko si je letos za prvi cilj izbral Giro d'Italia? »Ne bi rekel. Pravzaprav je v njegovih mislih Tour de France še vedno glavni cilj. To je edina večja dirka, na kateri še ni zmagal. Poleg tega je bila ekipa za to, da bi se udeležil Gira. Primož se je sam odločil za Giro in Tour. Dolgo sva se o tem pogovarjala, toda jaz iskreno nisem bil za to.«

Primoz Roglič med dirko po Kataloniji. FOTO: Josep Lago/AFP

Zakaj ne? »Načeloma mu Vuelta vedno najbolj ustreza. Tam vedno kolesari po svojih najboljših močeh in tam gotovo ni zmagal štirikrat kar tako. Tam najde strmejše, kratke vzpone, dolge od dvajset do trideset minut. To mu veliko bolj ustreza kot Tour in Giro, kjer včasih pred kolesa tekmovalcev vržejo vzpone, dolge po eno uro ali več.«