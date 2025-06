Pogačar: Prišel sem zmagat, a si ne nalagam pritiska

Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) bo za ogrevanje pred dirko po Franciji opravil še test na prestižnem kriteriju po Dofineji. Velja za enega glavnih favoritov za končni uspeh, na novinarski konferenci je potrdil, da si želi zmagati, a si ne bo naložil prevelikega pritiska. Njegova največja tekmeca na kriteriju bosta po predvidevanjih stara znanca s Toura, Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel.

Tokrat je Pogačar v spletni novinarski konferenci svoje ekipe razkril načrte in želje za Dofinejo. Kot je dejal, se zaveda statusa enega od favoritov, a ne želi imeti preveč pritiska. »Udeležba je izjemna, skoraj tako je, kot da smo na Touru. Prihajam, da bi zmagal, a po drugi strani ne želim imeti preveč pritiska. Vedeti moramo, da prihajam z obsežnega sklopa treningov,« je francoska tiskovna agencija AFP povzela Pogačarjeve napovedi za dirko, ki se bo začela v nedeljo.

»Tudi če ne bo šlo tako, kot si želim, ne bo nobene panike. Tudi v preteklosti kriterij po Dofineji ni bil vedno pokazatelj, kaj se bo dogajalo na Touru. A bom dobil informacije, kaj oziroma če sploh kaj bo treba še izboljšati,« je o pomenu prihajajoče dirke razmišljal slovenski zvezdnik.

Pogačar je blestel od sredine februarja do konca aprila. Svojo vsestranskost je dokazal predvsem na spomenikih oziroma največjih petih enodnevnih dirkah, potem ko je postal sploh prvi kolesar v zgodovini, ki je šestkrat zapovrstjo stal na odru za zmagovalce. Do konca aprila je 26-letni Slovenec slavil na sedmih dirkah. Po vrsti je bil najboljši v skupnem seštevku dirke po Združenih arabskih emiratih, kjer je ob tem osvojil še dve etapni zmagi, na Strade Bianche, po Flandriji, na valonski puščici ter Liege-Bastogne-Liege.

Sledile so višinske priprave v Sierri Nevadi, ki so se končale pred Dofinejo. »Treningi so bili res kakovostni. Podatki so bili dobri, ne vem pa, kakšne noge bom imel, saj ne bom imel primerjave z lansko sezono, ko sem nastopal na Giru,« je še dejal Pogačar in dodal, da rad nastopa na različnih dirkah, da ne pade v rutino.

Prihajajoča dirka po Dofineji bo njegova druga, prvi nastop leta 2020 je končal na četrtem mestu. Ocenil je tudi tekmece. »Jonas je videti v dobri formi, mislim, da bo zelo močan. Bomo videli, kaj bo. Ne bo pa edini nasprotnik, na katerega bo treba paziti. So še drugi, recimo tudi Remco. Če bom imel prave noge, pričakujem sijajno dirko,« je še dejal Pogačar.