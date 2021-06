Pogačar: Še Novo mesto, potem pa Tour

Diego Ulissi se je veselil zmage na Sveti Gori. FOTO: Matic Klanšek Velej/Sportida





Bauhaus favorit na Glavnem trgu

Phil Bauhaus, zmagovalec 1. etape v Rogaški Slatini, je favorit šprinta v Novem mestu. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida



Zadnjo etapo dirke po Sloveniji bomo spremljali v živo od 13. ure.

Pred kolesarji na 27. dirki po Sloveniji je samo še sklepno dejanje, 5. etapa od Ljubljane do Novega mesta (175,3 km), ki bo pravi kolesarski praznik. Naša največja dirka za poklicne kolesarje se danes prvič zliva skupaj z največjo prireditvijo za rekreativce, 40. maratonom Franja. Zvezda dneva in tedna pa je, ki na slovenskem touru kolesari zanesljivi zmagi naproti.Vrhunca dirke sta bili četrtkova 2. etapa z zmagoslavnim napadom Pogačarja na Svetino in Celjski grad ter sobotna kraljevska etapa na Sveti Gori, kjer je šampion Toura pripravil akcijo za zmago ekipnega kolega pri UAE. Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidenega, bosta danes skupaj stala na končnem odru za zmagovalce na Glavnem trgu v Novem mestu, Pogi 1., Ulissi 2., na 3. mestu jima bo družbo delal odkritje dirke, 24-letni Italijan(Astana).Zadnjo nalogo pa je vendarle še treba opraviti, ob 10.15 bo štart zadnje etape v BTC, med štartoma velikega in malega maratona Franja. Karavana dirke po Sloveniji bo opravila celotno traso malega maratona, prepeljala njegov cilj v BTC in nadaljevala pot čez Pance proti Dolenjski, sledi klasični cilj dirke po Sloveniji s šprintom čez Kandijski most. Favorit je zmagovalec uvodne etape v Rogaški Slatini(Bahrain Victorious), vendar imajo tudi pri ekipi UAE načrte z zadnjo etapo.»V redu je bilo, to je bila izvrstna etapa za nas, dvojna zmaga in super izid. Forma je dobra, tako da smo lahko ponosni. Danes bomo zvečer proslavljali, jutri pa sledi še zadnja etapa. Samo da varno pridemo do cilja. Upam, da dobita priložnost naša hitra fanta, ker sta ves teden delala za ekipo. Jutri opravimo to, potem pa Tour,« je na Sveti Gori povedal Pogačar. Po dirki po Sloveniji sicer ne bo šel naravnost na Tour, pred katerim se obeta še en kolesarski praznik pri nas. Koper bo v četrtek gostil DP v vožnji na čas, v nedeljo pa v cestni vožnji.