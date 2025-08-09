  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Pogi je doma: Zdaj sem se spočil, pripravljen sem na nove boje (FOTO)

    Kdaj bi želel, da bi bil manj poznan, včasih je fotografiranje in podpisovanje avtogramov naporno, poskušam pa vsem ustreči, je v domači Komendi povedal Pogi.
    Tadej Pogačar se je zabaval v Komendi. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Tadej Pogačar se je zabaval v Komendi. FOTO: Črt Piksi
    P. Z., STA
    9. 8. 2025 | 20:48
    9. 8. 2025 | 21:06
    4:13
    A+A-

    Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je spet na kolesu. Po petih dnevih brez njega je nekaj časa treniral v Monte Carlu, zadnje dneve pa se je vrnil domov, na ceste, na katerih je začel svojo športno pot.

    »Vesel sem, da sem spet doma, da lahko vidim prijatelje, sosede, družino. Res je, da bi si kdaj želel, da bi bil malo manj poznan, včasih je fotografiranje in podpisovanje avtogramov naporno, drugič malo manj, poskušam pa vsem ustreči,« so besede, s katerimi je novinarsko konferenco pred 7. kriterijem za pokal Tadeja Pogačarja odprl štirikratni zmagovalec Toura, ki je pred 14 dnevi ob koncu letošnje dirke po Franciji preživljal težke dneve in celo odkrito govoril o svoji upokojitvi.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    A po počitku je spet boljše volje, spet je stari Tadej Pogačar, ki razmišlja o naslednjih zmagah. »Vsak ima lahko slab dan. Ne morete pričakovati, da bom vseh 21 etap žarel od sreče. Tour je bil res težak, eden najtežjih, ki sem jih vozil, to lahko potrdijo vsi, ki so se borili za skupno razvrstitev. A zdaj sem se spočil, 'resetiral' in sem pripravljen na nove boje,« je dejal Pogačar, ki pa ni zanikal, da kdaj pa kdaj tudi razmišlja koncu kariere.

    »Dejstvo je, da že štejem leta do upokojitve. Zgodaj sem začel zmagovati, prav tako lahko pride do slabših rezultatov, pripravljen sem na vse. Najbrž pa bom nekaj Tourov še odvozil, čeprav nikdar ne moreš reči, da boš tam zagotovo nastopil. Tour je največja dirka in dvomim, da me bo ekipa pustila doma še kar nekaj let,« je svetovni prvak potrdil, da se še ne bo tako hitro upokojil.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Seveda že razmišlja o naslednjih dirkah. Vuelto je odpovedal, namesto nje bo septembra nastopil na dveh kanadskih klasikah, VN Quebeca in VN Montreala. Slednjo je dobil že dvakrat, v Quebecu pa še ni bil povsem na vrhu.

    »Vemo, da mi Montreal bolj ustreza, a to ne pomeni, da ne bom poskušal zmagati tudi v Quebecu. Letos so progo nekoliko spremenili, zdaj je še lažja, a je cilj težji, tako da bomo tudi tam poskušali zmagati. Ni nujno, da jaz, imamo še nekaj tekmovalcev, ki bi jim ta cilj znal ustrezati, predvsem Jhonathanu Narvaezu,« je prepričan Pogačar.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Po dirkah v Kanadi ga čaka svetovno prvenstvo, po njem pa še evropsko v Franciji, kjer bi se prav tako rad boril za vrh. »Po informacijah, ki jih imamo, bo letos evropsko prvenstvo za 'klančarje', tako da bom najbrž zraven. Je podobna eni spomladanski dirki, ki jo je letos dobil Juan Ayuso. A to evropsko prvenstvo verjetno pomeni, da ne bom mogel na nobeno drugo italijansko klasiko razen Lombardije,« je svoj program vnaprej predstavil slovenski as, ki bo z enim očesom spremljal tudi Vuelto.

    »Težko je reči, a lahko Joao Almeida ali Ayuso premagata Jonasa Vingegaarda. Če ne bi padel na Touru, bi ga zagotovo lahko, zdaj pa ne vem,« noče napovedovati razpleta dirke po Španiji.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Na svoj kriterij v Komendo je povabil vse kolesarje, ki jih ima v imeniku. »Sprva so bili vsi navdušeni, a nato so začeli odpovedovati. Nekateri so poškodovani, drugi bolni, veliko je drugih dirk, tako da je bilo težko priti. Sem pa hvaležen vsakemu, ki se je dirke udeležil,« je še dejal slovenski zvezdnik.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Nočni kriterij

    Pogačar danes vabi na kolesarski praznik v Komendo

    Domača Komenda bo danes v znamenju kolesarstva, dogajanje bo vrhunec doseglo z nočnim kriterijem, ki se začne ob 19.30. Dirkal bo tudi Tadej Pogačar.
    9. 8. 2025 | 09:30
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Kdo bo nasledil kralja Vuelte Primoža Rogliča?

    Letošnja Vuelta bo že pred uradnim startom dobila poseben uvod; 14. avgusta bo izšla posebna priloga Dela in Slovenskih novic s traso, ekipami in favoriti.
    8. 8. 2025 | 12:17
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Pogačar se pripravlja tudi s šampionko Toura

    Tadej Pogačar v teh dneh uživa v bolj sproščenih vožnjah s kolesom, na treningu je srečal tudi zmagovalko dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prevot.
    7. 8. 2025 | 09:08
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Potovanja
    Veliki športni dogodki pri nas

    Slovenija na touru: razglednica za 12 milijonov?

    Septembra bo državo obiskala delegacija organizatorja, ki si bo ogledala predlagane etape. Kako se takšna promocija sklada z usmeritvijo v trajnostni turizem?
    Simona Bandur 2. 8. 2025 | 05:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar na posebno dirko v Komendo privabil veliko zvezdnikov

    Na 7. kriteriju Tadeja Pogačarja bo na startu veliko znanih imen iz sveta kolesarstva. Domov se bo vrnil tudi svetovni prvak in zmagovalec letošnjega Toura.
    Matic Rupnik 1. 8. 2025 | 11:27
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Tadej PogačarKomendasprejemTour de Francedirka po FrancijiUAE EmiratesMatej MohoričLuka Mezgec

