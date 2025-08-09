Pogi je doma: Zdaj sem se spočil, pripravljen sem na nove boje (FOTO)

Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je spet na kolesu. Po petih dnevih brez njega je nekaj časa treniral v Monte Carlu, zadnje dneve pa se je vrnil domov, na ceste, na katerih je začel svojo športno pot.

»Vesel sem, da sem spet doma, da lahko vidim prijatelje, sosede, družino. Res je, da bi si kdaj želel, da bi bil malo manj poznan, včasih je fotografiranje in podpisovanje avtogramov naporno, drugič malo manj, poskušam pa vsem ustreči,« so besede, s katerimi je novinarsko konferenco pred 7. kriterijem za pokal Tadeja Pogačarja odprl štirikratni zmagovalec Toura, ki je pred 14 dnevi ob koncu letošnje dirke po Franciji preživljal težke dneve in celo odkrito govoril o svoji upokojitvi.

FOTO: Črt Piksi

A po počitku je spet boljše volje, spet je stari Tadej Pogačar, ki razmišlja o naslednjih zmagah. »Vsak ima lahko slab dan. Ne morete pričakovati, da bom vseh 21 etap žarel od sreče. Tour je bil res težak, eden najtežjih, ki sem jih vozil, to lahko potrdijo vsi, ki so se borili za skupno razvrstitev. A zdaj sem se spočil, 'resetiral' in sem pripravljen na nove boje,« je dejal Pogačar, ki pa ni zanikal, da kdaj pa kdaj tudi razmišlja koncu kariere.

»Dejstvo je, da že štejem leta do upokojitve. Zgodaj sem začel zmagovati, prav tako lahko pride do slabših rezultatov, pripravljen sem na vse. Najbrž pa bom nekaj Tourov še odvozil, čeprav nikdar ne moreš reči, da boš tam zagotovo nastopil. Tour je največja dirka in dvomim, da me bo ekipa pustila doma še kar nekaj let,« je svetovni prvak potrdil, da se še ne bo tako hitro upokojil.

FOTO: Črt Piksi

Seveda že razmišlja o naslednjih dirkah. Vuelto je odpovedal, namesto nje bo septembra nastopil na dveh kanadskih klasikah, VN Quebeca in VN Montreala. Slednjo je dobil že dvakrat, v Quebecu pa še ni bil povsem na vrhu.

»Vemo, da mi Montreal bolj ustreza, a to ne pomeni, da ne bom poskušal zmagati tudi v Quebecu. Letos so progo nekoliko spremenili, zdaj je še lažja, a je cilj težji, tako da bomo tudi tam poskušali zmagati. Ni nujno, da jaz, imamo še nekaj tekmovalcev, ki bi jim ta cilj znal ustrezati, predvsem Jhonathanu Narvaezu,« je prepričan Pogačar.

FOTO: Črt Piksi

Po dirkah v Kanadi ga čaka svetovno prvenstvo, po njem pa še evropsko v Franciji, kjer bi se prav tako rad boril za vrh. »Po informacijah, ki jih imamo, bo letos evropsko prvenstvo za 'klančarje', tako da bom najbrž zraven. Je podobna eni spomladanski dirki, ki jo je letos dobil Juan Ayuso. A to evropsko prvenstvo verjetno pomeni, da ne bom mogel na nobeno drugo italijansko klasiko razen Lombardije,« je svoj program vnaprej predstavil slovenski as, ki bo z enim očesom spremljal tudi Vuelto.

»Težko je reči, a lahko Joao Almeida ali Ayuso premagata Jonasa Vingegaarda. Če ne bi padel na Touru, bi ga zagotovo lahko, zdaj pa ne vem,« noče napovedovati razpleta dirke po Španiji.

FOTO: Črt Piksi

Na svoj kriterij v Komendo je povabil vse kolesarje, ki jih ima v imeniku. »Sprva so bili vsi navdušeni, a nato so začeli odpovedovati. Nekateri so poškodovani, drugi bolni, veliko je drugih dirk, tako da je bilo težko priti. Sem pa hvaležen vsakemu, ki se je dirke udeležil,« je še dejal slovenski zvezdnik.