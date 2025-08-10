  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Pogačarjev moštveni kolega najboljši na Poljskem

    Američan Brandon McNulty si je slavje na poljski pentlji zagotovil z današnjo zmago na 12,5 kilometra dolgi vožnji na čas v okolici rudnika soli Wieliczka.
    Brandon McNulty se je veselil zmage. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Brandon McNulty se je veselil zmage. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    P. Z., STA
    10. 8. 2025 | 17:34
    10. 8. 2025 | 17:36
    1:36
    Američan Brandon McNulty je skupni zmagovalec 82. kolesarske dirke po Poljski. Moštveni kolega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates - XRG si je slavje na poljski pentlji zagotovil z današnjo zmago na 12,5 kilometra dolgi vožnji na čas v okolici rudnika soli Wieliczka.

    Sedemindvajsetletni McNulty, ki je v sedmi etapi edini traso prevozil s povprečno hitrostjo nad 51 km/h, je zdaj pri 18 poklicnih zmagah. Drugi čas na današnji preizkušnji je vpisal Italijan Andrea Bagioli (Lidl - Trek), ki je zaostal 10 sekund, tretji pa je bil rojak slednjega Lorenzo Milesi (Movistar), ki je imel 12 sekund zamude.

    V skupni razvrstitvi je McNulty na koncu za 29 sekund ugnal danes sedmouvrščenega Italijana Antonia Tiberija (Bahrain Victorious) in za 37 še enega Italijana Mattea Sobrera (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je bil danes šesti.

    Na poljski dirki ni bilo slovenskih predstavnikov, ki pa so se v zgodovini dirke že veselili skupne zmage. Leta 2023 je bil tam najboljši Matej Mohorič.

    Kolesarstvo
    Šov šampiona

    Pogi zmagal doma: Bila je kriza, zdaj sem spočit, nared za nove boje (FOTO)

    Kdaj bi želel, da bi bil manj poznan, včasih je fotografiranje in podpisovanje avtogramov naporno, poskušam pa vsem ustreči, je v domači Komendi povedal Pogi.
    9. 8. 2025 | 20:48
    Kolesarstvo
    Kdo bo nasledil kralja Vuelte Primoža Rogliča?

    Letošnja Vuelta bo že pred uradnim startom dobila poseben uvod; 14. avgusta bo izšla posebna priloga Dela in Slovenskih novic s traso, ekipami in favoriti.
    8. 8. 2025 | 12:17
    Kolesarstvo
    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Kolesarstvo
    Pogačar se pripravlja tudi s šampionko Toura

    Tadej Pogačar v teh dneh uživa v bolj sproščenih vožnjah s kolesom, na treningu je srečal tudi zmagovalko dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prevot.
    7. 8. 2025 | 09:08
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znova zaplet s skakalnimi dresi, med grešniki tudi Norvežan in dva Slovenca

    Pred poletno veliko nagrado smučarskih skakalcev in skakalk v Courchevelu kar 13 tekmovalcev ni prestalo preizkusa opreme, tudi Nika Vodan in Taj Ekart.
    9. 8. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Cenovna vojna

    Preveč avtomobilov, premalo kupcev: nevarna spirala Kitajske

    Vse več kitajskih proizvajalcev v težavah, zato želijo dvigniti cene z boljšimi produkti.
    Aljaž Vrabec 10. 8. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
