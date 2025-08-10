Pogačarjev moštveni kolega najboljši na Poljskem

Američan Brandon McNulty je skupni zmagovalec 82. kolesarske dirke po Poljski. Moštveni kolega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates - XRG si je slavje na poljski pentlji zagotovil z današnjo zmago na 12,5 kilometra dolgi vožnji na čas v okolici rudnika soli Wieliczka.

Sedemindvajsetletni McNulty, ki je v sedmi etapi edini traso prevozil s povprečno hitrostjo nad 51 km/h, je zdaj pri 18 poklicnih zmagah. Drugi čas na današnji preizkušnji je vpisal Italijan Andrea Bagioli (Lidl - Trek), ki je zaostal 10 sekund, tretji pa je bil rojak slednjega Lorenzo Milesi (Movistar), ki je imel 12 sekund zamude.

V skupni razvrstitvi je McNulty na koncu za 29 sekund ugnal danes sedmouvrščenega Italijana Antonia Tiberija (Bahrain Victorious) in za 37 še enega Italijana Mattea Sobrera (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je bil danes šesti.

Na poljski dirki ni bilo slovenskih predstavnikov, ki pa so se v zgodovini dirke že veselili skupne zmage. Leta 2023 je bil tam najboljši Matej Mohorič.