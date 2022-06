Pogačarja in druščino čaka kraljevska etapa na Veliko planino

V njej bo slovenski zvezdnik in prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) branil zeleno majico vodilnega, ki jo je v petek oblekel po zmagi na Celjskem gradu. Triindvajsetletnik si je tako že drugo leto zapovrstjo pokoril tekmece na poti do gradu v knežjem mestu, teren pa pripravil na vzponu na Svetino, kjer je tudi letos, tokrat sicer s pomočjo moštvenega kolega Poljaka Rafala Majke, pokazal, da je najmočnejši kolesar na letošnji dirki.

Na zapletenem spustu po spolzkem cestišču s Svetine sicer nato z Majko nista tvegala, saj čez dva tedna prihaja precej večji izziv v podobi dirke po Franciji, na zadnjem vzponu pa je Pogačar vnovič vzel stvari v svoje roke in tekmecem odščipnil nekaj časa. Sobotno kraljevsko etapo bo tako začel s sedmimi sekundami naskoka pred Majko, 55 sekund pa zaostaja Domen Novak (Bahrain Victorious). Eden od štirih Slovencev v ekipi Bahrain Victoriousa je nekaj časa še sledil ritmu dvojca ekipe emiratov na Svetino, nato pa je popustil, a ohranil skupno tretje mesto.

Med najboljšimi desetimi sta od Slovencev še Luka Mezgec (BikeExchange Jayco) na šestem ter Matej Mohorič (Bahrain Victorious) na sedmem mestu. V zahtevni gorski etapi Mezgec in Mohorič bržčas ne bosta krojila vrstnega reda pri vrhu, zato pa bodo vse oči uprte v Pogačarja, ki pili formo pred Tourom.

Kolesarje pred zaključnim vzponom čakajo trije kategorizirani klanci, najprej na Jesenovo in Trojane v prvi tretjini trase, nato pa dobrih 50 km pred ciljem še vzpon na Črnivec, preden bo za konec na vrsti 8,2 km dolg vzpon na Veliko planino s povprečnim naklonom 7,6 odstotka. Velik izziv utegnejo biti tudi jutranji rezultati testov na novi koronavirus, ki je v petek oklestil prav ekipo vodilnega kolesarja na slovenski pentlji.

Na Štajerskem bodo množično kolesarili

Poklicnim kolesarjem, ki te dni vrtijo pedala na Dirki po Sloveniji, se bodo v soboto pridružili številni rekreativni kolesarji, ki jih na Štajerskem čakata kar dve tradicionalni prireditvi. Na Ptuju bo potekal jubilejni 20. Poli maraton, ki se ga tradicionalno udeleži več tisoč kolesarjev, že 43. doslej pa se bodo kolesarji odpravili okoli Pohorja. Ptujski kolesarski maraton bo letos potekal na kar dva načina. Ljubitelji kolesarstva se ga namreč lahko udeležijo v klasični obliki na progah v okolici najstarejšega slovenskega mesta, tisti, ki ne marajo gneče, pa lahko maraton na katerikoli 20 kilometrov dolgi trasi odpeljejo tudi v bližini svojega doma in nato prevoženo pot dokažejo preko aplikacije Strava.

Na klasični maraton se bodo vsi udeleženci skupaj odpravili ob 11. uri, pri čemer bo daljša trasa dolga 52, krajša pa 23 kilometrov. Za najmlajše so v mestu pripravili tudi dva kilometra dolgo progo. Ves čas športnega dogodka bo potekalo tudi zabavno dogajanje na cilju, med drugim kulinarična pogostitev, animacijski program in nastop glasbene skupne Orlek, ob pol tretji pa bodo podelili nagrade in pokale.

Kolesarji pa se bodo že ob 9. uri na pot okoli Pohorja podali iz Maribora. Kot poudarjajo organizatorji iz Kolesarskega društva Maribor, je njihov namen predvsem uživanje v vožnji in v lepotah ob progi ter promocija zdravega načina življenja in spodbujanje k rekreaciji, zmagovalci pa bodo vsi, ki bodo pravočasno pripeljali na cilj.