Pogačarju dobil še zadnjega pomočnika pred novo sezono

Ekipi, v kateri pedala vrti tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, se je pridružil Danec Julius Johansen. Gre za nekdanjega ekipnega svetovnega prvaka v dirkališčnem kolesarstvu na velodromu, so potrdili na spletni strani ekipe.

Ekipa, ki jo vodi Mauro Gianetti, je v izjavi za javnost navedla, da je s prihodom Johansena končala oblikovanje tekmovalnega moštva za leto 2025. »Johansen je zadnji kolesar, ki smo ga vključili v 29-člansko ekipo Emiratov za prihajajočo sezono,« so navedli pri UAE.

Vodja ekipe in izvršni direktor Gianetti je bil v izjavi zadovoljen: »Zelo smo veseli, da lahko pozdravimo Juliusa v ekipi. Ima veliko izkušenj že na ravni svetovne turneje in menimo, da lahko z njegovim profilom dodamo moč ekipi, ko gre za podporo našim vodilnim.«

Poslovni direktor ekipe UAE Mauro Gianetti. FOTO: Miha Hočevar

Zadovoljen je bil tudi Johansen: »Neverjetno sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga je izkazala ekipa UAE Team Emirates, in mi dala to neverjetno priložnost. Pridružiti se tako profesionalni in uspešni ekipi je uresničitev sanj. Vem, da je to popolno okolje, da rastem in se razvijam kot kolesar pod vodstvom strokovnjakov ekipe. Biti del takšne zmagovalne kulture je resnično navdihujoče, in vesel sem, da bom ekipi pomagal doseči številne zmage.«

Slovenski kolesar bo v prihodnji sezoni nosil mavričasto majico svetovnega prvaka. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Petindvajsetletni kolesar, leta 2017 tudi mladinski svetovni prvak v cestni vožnji, je podpisal enoletno pogodbo. Je peti novinec UAE po Belgijcih Runeju Herregodtsu in Florianu Vermeerschu, Ekvadorcu Jhonatanu Narvaezu in španskem upu Pablu Torresu. V ekipi je poleg prvega zvezdnika Pogačarja tudi Slovenec Domen Novak.

Domen Novak FOTO: Ruben Gamboa

Trikratni zmagovalec dirke po Franciji Pogačar je oktobra podaljšal pogodbo z ekipo iz Emiratov do leta 2030. Za Pogačarjem je izjemna sezona, osvojil je skupni zmagi na dirkah po Italiji in Franciji, dvojčku Giro - Tour pa je za sanjsko sezono dodal še mavrično majico z zmago na cestnem svetovnem prvenstvu v Švici.