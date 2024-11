Max Verstappen pod igralniškimi lučmi četrtič postal svetovni prvak

Dirka formule 1 v Las Vegasu je znova postregla z bleščečo kuliso na dirkališču, ki se vije okrog kupole Sphere, največ veselja pa je dirkanje v mestu luči in igralnic prineslo Maxu Verstappnu. Nizozemec je potreboval peto mesto za nov naslov svetovnega prvaka, točno na petem je dirkač redbulla tudi končal in se dve dirki pred koncem veselil naslova najboljšega v tej sezoni.

Izkušeni Nizozemec je pred zadnjima dirkama potreboval 60 točk naskoka pred Landom Norrisom v mclarnu, dovolj je bilo že peto mesto, ob pogoju, da ga Norris na dirki v Las Vegasu ne premaga. To je Verstappnu brez večjih težav tudi uspelo, v zaključku dirke je prepustil tretje in četrto mesto ferrariju in tako še nekoliko »ponagajal« mclarnu, ki se prav z rdečimi konjički bori v razvrstitvi konstruktorjev.

Lando Norris je v sezoni 2024 pokazal, da je lahko konkurenčen za sam vrh, v naslednji bo ob Verstappnu favorit za naslov prvaka. FOTO: Mike Blake/Reuters

V senci uspeha Verstappna je minila odlična dirka mercedesa, George Russell je odpeljal brezhibno dirko in se brez težav pripeljal novi zmagi naproti, drugi je bil Lewis Hamilton, ki je pridobil osem mest in je bil izstopajoči posameznik tokratne dirke. Na stopničke je stopil še Carlos Sainz s ferrarijem.

V Las Vegasu se je znova zbralo cel kup zvezdnikov, z zastavico je ob koncu dirke zamahnil Sylvester Stalone, ni manjkalo niti zvezdnikov iz sveta športa in glasbe. Sezona formule 1 je torej odločena, Verstappen se je veselil četrtega naslova prvaka zapored, pot do zmage je tlakoval v prvem delu leta, ko je serijsko zmagoval. Za redbull je to nagrada po zelo težavni sezoni, v kateri so se ubadali predvsem sami s seboj in razprtijami v moštvu ter preiskavami proti šefu Christianu Hornerju.

Max Verstappen je četrtič zapored svetovni prvak. FOTO: Chris Graythen/AFP

S štirimi naslovi prvaka se je Verstappen pridružil Francozu Alainu Prostu (1985-86, 1989, 1993) in Nemcu Sebastianu Vettlu (2010-13), pred njim sta s po sedmimi lovorikami še Michael Schumacher in Hamilton ter Juan Manuel Fangio s petimi.