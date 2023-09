Pred parado šampionov še zadnja past za Kussa

Ekipa Jumbo Visma se bo v Madridu veselila svoje četrte zmage na Vuelti v zadnjih petih letih. A tokrat na vrhu odra za zmagovalce ni pričakovati Primoža Rogliča, vladarja španskih cest v letih 2019, 2020 in 2021, temveč njegovega najzvestejšega pomočnika Seppa Kussa. Bo pa slovenski as bržkone osvojil 3. mesto ob zgodovinskem uspehu Jumba Visme.

V kolesarstvu se ne gre veseliti zmage pred ciljno črto, je potrdila tudi šprinterska 19. etapa (dobil jo je Alberto Dainese iz ekipe DSM), v zaključku katere je prišlo do množičnega padca, v katerega se je zapletel nosilec zelene majice Kaden Groves (Alpecin Deceuninck), na srečo pa nihče iz vrha skupne razvrstitve.

Profil 20. etape Vuelte.

Te pred madridsko parado šampionov čaka še zelo zahtevna 20. etapa. Z 208 km in kar 4300 višinskimi metri bi še lahko premešala vrstni red v boju za rdečo majico, če bi bila dirka še »odprta«. A pri Jumbu Vismi so po 17. etapi in Rogličevi zmagi na Angliruju podpisali premirje in pričakovati je, da bo pred palačo Cibeles vrstni red enak, kot je sedaj: Kuss pred Jonasom Vingegaardom in Rogličem.

To bo zgodovinski dan za nizozemsko ekipo in svetovno kolesarstvo. To bo tretja letošnja zmaga Jumba Visme na tritedenskih dirkah po zmagoslavju Rogliča na Giru in Vingegaarda na Touru. Še nobena ekipa doslej ni dobila vseh treh tritedenskih dirk v enem letu. »Osam« bo to, če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, uspelo s tremi različnimi kolesarji, Kuss pa bo prvi ameriški šampion »grand toura« po Chrisu Hornerju leta 2013.

Profil 21. etape Vuelte.

Kaj brez boja za rdeče lahko še ponudi zadnja prava in tudi najdaljša etapa Vuelte? Simulacijo enodnevne dirke, saj njen prerez zelo spominja na Liege–Bastogne–Liege, na kateri je v zadnjih dveh letih zmagal Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), leta 2020 pa Roglič.