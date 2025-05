Tri priložnosti za Rogliča: kronometer, zaseda v Alpah in peklenska Grappa

Dirka po Italiji je osem dni za Primoža Rogliča potekala odlično, deveti dan je prinesel prvo resno krizo. Makadamske etape vselej skrivajo pasti za favorite in tokrat je bil slovenski šampion tisti, ki je imel obilico smole. Pri padcu je morda prehitro pograbil zavorni ročici, a če ne bi bilo predrte zračnice, bi danes govorili o odličnem boju Rogliča.

Tako pa za močnim Isaacom del Torom zaostaja skoraj dve minuti in pol, za Juanom Ayusom dobro minuto manj. Giro se šele dobro začenja, a Rogliča zdaj čaka ofenziva, ne več defenzivna taktika. Proti raznolikim kolesarjem UAE Emirates bo težko, na koncu pa kot vedno odločajo noge.

Kako bo v drugem tednu dirke odgovoril Rogla? FOTO: Luca Bettini/AFP

10. etapa: Boj s štoparico je Rogličev adut

Z 28,6 kilometri kronometer v Pisi ponuja dovolj dolgo traso, da moč kolesarjev pride do izraza. Po dnevu premora so kronometri vedno strah in trepet kolesarjev, prostora za ponovno ogrevanje in aklimatizacijo na tekmovalni ritem ni, prav tako bodo rane, ki jih je pustil toskanski makadam, morale ostati v vzvratnem ogledalu. Na ravninskem kronometru bi Roglič proti Ayusu in Del Toru moral pridobiti vsaj nekaj sekund, če bo dirkal tako kot na prvem boju s štoparico, bo razlika še večja.

11. etapa: Kdo bo padel v zasedo?

Tranzicijska etapa je kot nalašč za presenečenje. Vzpon na Alpe San Pellegrino bo zdesetkal glavnino: 13,7 kilometra in 8,8-odstotni povprečni naklon pomenita peklensko preizkušnjo, kjer lahko pride do razlik med favoriti. Vprašanje je, kdo bo imel dovolj poguma, da napade 90 km pred ciljem? Po spustu sledita še dva vzpona, z uspešno izvedeno akcijo se Giro lahko postavi na glavo.

15. etapa: Monte Grappa

Po kolesarski predstavi v Gorici se bo karavana znova odpeljala na Monte Grappo. Kdor je lani v živo pospremil vzpon, ve, da gre za neskončen vzpon, ki načne noge in psiho kolesarja. Nato pa dolg spust v dolino in še en, 16 km dolg vzpon na Dori, od koder je še 30 km razgibane ceste do cilja. Z več kot 200 kilometri bo to etapa, ki bo razgalila vse pomanjkljivosti kolesarjev v boju za rožnato majico.