Nekdanji šampion Gira o rožnati majici: Najboljši je, 100-odstotno lahko zmaga

Ko je v velikem slogu Isaac del Toro dobil dirko Tour de l’Avenir leta 2023, so v profesionalnem pelotonu zastrigli z ušesi. Mehika pač ni bazen kolesarskih talentov, a to zelo samozavestnega mladeniča ni ustavilo ob pohodu na vrh. Kolesar iz zvezne države Baja California je na poti k velikemu podvigu na Giru, Primož Roglič je dobil resnega tekmeca.

»Starša sta želela, da se z bratom ukvarjava s športom, pri tem sta vztrajala in nato sem prek spremljanja Toura z Nairom Quintano in Chrisom Froomom prišel do kolesarstva. Hitro me je posrkalo vase,« del Toro pojasnjuje, kako je sploh prišel v stik s kolesarstvom.

Del Toro je na poti do Siene pokazal odlično formo. FOTO: Luca Bettini/AFP

Po zmagi na Touru za kolesarje do 23 let so si njegovega podpisa želeli vsi, a se je odločil, da gre po stopinjah Tadeja Pogačarja. »Po Avenirju sem dva meseca živel in treniral z italijanskimi ekipami, vsi so si želeli podpisa pogodbe, a sem se na koncu zahvalil vsem in odšel domov. Po temeljitem premisleku sem podpisal pogodbo z ekipo UAE Emirates, to je okolje, kjer sem lahko uspešen,« je odločitev opisal Del Toro.

V Sieni je bil na pragu velike zmage, Wout van Aert je izkoristil vse izkušnje, da ga je na koncu ugnal. Zdaj bo dan premora Del Toro preživel v rožnati majici in še otežil taktično zagonetko Rogliča, ki bo moral biti pozoren (vsaj) na dva tekmeca iz moštva UAE Emirates. Zagotovo se lahko Del Toro še veliko nauči, nenazadnje je prav on zmanjkal v vlaku Emiratov, ko so pospeševali na vzponu na Cipresso in pripravljali izhodišče za napad Pogija na zmago na klasiki Milano – Sanremo. Če bi naredil svoje, bi se morda izteklo drugače, tudi to je bila dragocena lekcija za sicer zadržanega 21-letnika.

Prvi dan v rožnati majici bo lahko preživel sproščeno, čaka ga lahek trening s sotekmovalci in regeneracija. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

In kakšne cilje goji Del Toro v svoji karieri? »Ne razmišljam o zmagi na Touru ali čem podobnem, upam le, da se bom čez 10 let še vedno tako zabaval, kot se zdaj,« pravi. V rožnatem bo zabava dobila še večje dimenzije, prav lahko se zgodi, da se od majice ne bo prav kmalu poslovil. Na drugi dan premora ima namreč kar 1:13 naskoka pred Juanom Ayusom, Roglič zaostaja že skoraj dve minuti in pol. »V kolesarstvu nikoli ne moreš biti preveč samozavesten, ker se lahko vsak dan zgodi kaj nepredvidenega. Kolesarstvo te vsak dan preseneti. Rad bi verjel, da lahko ostanem konkurenčen, ne bom se preveč obremenjeval. Počakajmo na tretji teden,« ostaja miren novi junak ekipe UAE Emirates, ki na tem Giru dirka izvrstno.

Pohvalil ga je tudi Egan Bernal, nekdanji zmagovalec rožnate pentlje, ki prav tako dirka zelo dobro: »Kar sem videl do sedaj, je Isaac najmočnejši na dirki, zagotovo je najmočnejši v ekipi UAE in zasluži si biti kapetan. Stoodstotno lahko zmaga na Giru.«