Primož Roglič in Lidl-Trek? Volja za prestop obstaja

Špekulacij okrog Primoža Rogliča je vedno veliko, ne glede na to, da ima z Jumbom Vismo veljavno pogodbo z konca sezone 2025. V uradnih izjavah Roglič vedno poudarja, da je v nizozemski sredini zelo zadovoljen, a je jasno, kaj bi ga lahko odpeljalo drugam. Ni še povsem obupal nad zmago na dirki po Franciji, pri 33-ih letih pa nima več veliko možnosti za naskok na Tour. Ob Jonasu Vingegaardu še ene priložnosti v dresu nizozemskih čebel ne bo dočakal.

Zato se ga je v preteklosti povezovalo s prestopom v Ineos, a so bile to zgolj neosnovane špekulacije. Od začetka dirke po Franciji, ko je Lidl kot sponzor prišel v ekipo Trek, njihov proračun pa je skokovito narasel, so govorice o tem, da se ekipa zanima za Primoža Rogliča, vedno nekje v ozadju.

V zadnjih dneh so postale bolj glasne, več tujih medijev je špekuliralo o tem. Uradna linija tako Rogliča kot Lidl-Treka je jasna - pogodbo ima Zasavec podpisano še za dve sezoni. A to ne pomeni, da za prestop ne obstajajo možnosti, saj ima Lidl več kot dovolj denarja, da plača odškodnino zanj, to bi bili pripravljeni tudi storiti.

Pri 36 letih bo prepozno

Kot poroča portal Escape Collective, so po njihovih neuradnih virih tako v taboru Rogliča kot pri Lidl-Treku odprti za možnost prestopa. Pogovori o tem se bodo nadaljevali, je pa dejstvo, da bo pot do uspešno zaključenega posla zahtevna.

Razočaranje z dirke po Franciji 2020 ni in bržkone ne bo nikoli pozabljeno, zato bi se Roglič rad vrnil v Francijo in poravnal račune. Foto Pau Barrena/AFP

Pri Lidl-Treku bi Rogliča pričakala močno okrepljena ekipa s Taom Geoghegan Hartom in Mattiasom Skjelmosejem na čelu, predvsem pa bi dobil podporo ekipe, da v naslednji sezoni ali dveh vse podredi Touru in poizkusi osvojiti rumeno majico, ki bi bila krona njegove vrhunske kariere.

Ekipo bi dvignil na višjo raven

»Seveda govorimo hipotetično, Primož ima veljavno pogodbo, a bi za nas predstavljal odlično okrepitev. Kolesar z njegovim rezimejem bi bil dragocen za našo ekipo, lepo bi se vklopil v strategijo, ki jo imamo, dopolnil bi naše mlade kolesarje. Zagotovo bi dvignil ekipo na višjo raven,« navdušenja nad Slovencem ne skriva vodja ekipe Lidl-Trek Luca Guercilena.

Ko se bo trenutna pogodba z Jumbom iztekla, bo Roglič star 36 let, takrat bo za sanje o rumeni majici prepozno. Dodatni faktor, ki bi lahko vplival na možnosti za uspešen prestop, je tudi negotova finančna situacija Jumbo Visme, ki išče novega sponzorja po odhodu Jumba po letošnji sezoni.

Podpisali so kar nekaj odmevnih okrepitev za sezono 2024 in če ne bodo našli sponzorja, ki bil pripravljen financirati tako drago zasedbo, bi možnost odhoda Rogliča in odškodnine tudi za Nizozemce postala veliko bolj mikavna.