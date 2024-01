Primož Roglič je izziv tudi za vodstvo Bore Hansgrohe

V nadaljevanju preberite:

Ralph Denk je alfa in omega ekipe Bora Hansgrohe. Nekdanji nemški kolesar jo je ustvaril od temeljev navzgor, sprva je bila to amaterska zasedba NetApp, ki je vseskozi rasla in je leta 2017 pod sedanjim imenom postala članica svetovne serije. Denku je prvi veliki met uspel s prihodom slovaškega zvezdnika Petra Sagana, drugi je sledil minulo jesen, ko je Primoža Rogliča prepričal, da lahko skupaj osvojita Tour de France. Rumena misija se je začela s pripravami na Majorki, športna pot je že začrtana, poslovna še ni čisto jasna, saj naj bi nadzorni delež ekipe v kratkem odkupil Red Bull. Tudi o tem je Denk spregovoril na virtualnem srečanju s sedmo silo.