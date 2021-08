Primož Roglič ne bi rad pretrgal rdeče verige

25

od 39 etap je doslej na Vuelti Primož Roglič prekolesaril v rdeči majici vodilnega

Zid že v tretji etapi

7,1

km bo dolga jutrišnja uvodna vožnja na čas, ki se bo začela v katedrali v Burgosu

Bo kdo končal vladavino? To je glavno vprašanje pred 76. dirko po Španiji, na katero 31-letni Kisovčan prihaja kot dvakratni zmagovalec. Če bo šlo vse po načrtih slovenskega kapetana ekipe Jumbo Visma, je odgovor – nihče. Španske ceste so traserji spet izbirali kot nalašč za vsestranskega Roglo.»Na Vuelti bi predvsem rad užival, vse kar bom dosegel, bo samo še bonus v tej sezoni,« je pred odhodom v Španijo dejal Roglič. Besede zvenijo znano, ker je podobne izrekel lani pred štartom v Baskiji, kjer je z zmago v 1. etapi oblekel rdečo majico vodilnega. Tako je Vuelto 2020 začel, kot jo je končal leta 2019. In nič presenetljivega ne bo, če se ta veriga letos ne bi pretrgala. Četudi je najbolj pomembno to, kdo rdečo majico nosi na cilju, se je Roglič tudi letos bržčas ne bo dolgo otepal.Odločilen bo izjemno zahtevni zadnji teden dirke, vendar bodo tudi uvodne etape favorite v skupnem seštevku poklicale v boj. Začenši z jutrišnjo uvodno vožnjo na čas, ki se bo začela spektakularno, v gotski katedrali v Burgosu, ki praznuje 800-letnico začetka gradnje. To bo prvi Rogličev štart po blesteči zmagi v olimpijski vožnji na kronometer, nosil bo številko ena branilca lanske zmage, zato bodo vse oči uprte vanj.Na razgibani 7,1 km dolgi preizkušnji bi si kajpak lahko že prikolesaril prvo letošnjo etapno zmago (lani je slavil štiri) in rdečo majico, ki je njegovo najbolj pogosto oblačilo, ko dirka na Vuelti. Leta 2019 jo je nosil 12 dni, lani 13, vse skupaj je 25 od 39 etap na največji španski dirki prekolesaril v majici vodilnega.Ni pričakovati, da bi hranil moči, tekmecem gre pokazati, kdo je najmočnejši, in zajezditi zmagoviti val. Čeprav kratka uvodna etapa ne bo poskrbela za večje razlike, v njej ne gre prepuščati dragocenega časa tekmecem. Roglič ve, da vsaka sekunda šteje. Ne nazadnje je lani za 24 sekund ugnal novopečenega olimpijskega prvaka na cestiČe pa bi kdo uvodni dan presenetil Rogliča, se bo bitka za rdečo majico med kolesarskimi težkokategorniki nadaljevala že v 3. etapi s ciljnim vzponom na Picon Blanco, ki bo s 7,8 km dolžine in povprečnim naklonom 9,3 odstotka brez dvoma že ločil zrna od plev.Ta »zid« bo le prvi od kar devetih ciljev navkreber na letošnji dirki. Kopica bo kratkih in ostrih, takšnih, v katerih je Roglič s svojo eksplozivnostjo običajno nabiral odbitne sekunde, s katerimi je lani tudi odločil dirko. Kopica bo tudi dolgih ciljnih vzponov, v prvem tednu še v 7. etapi na Balcon de Alicante (8,4 km, 6,2 odstotka povprečno) in v 9. na Alto de Velefique (13,2 km, 7,3 odstotka). Vrhunec drugega tedna dirke, ki se bo izognila Kataloniji, Baskiji in Pirenejem, je 14. etapa. V sredini bo kratek, vendar brutalno strm vzpon na Alto Collado de Ballesteros (2,8 km, 14 odstotkov), na koncu pa še Pico Villuercas (14,5 km, 6,2 odstotka).Sledil bo po oceni prirediteljev najzahtevnejši zadnji teden Vuelte v zgodovini. Najtežji klanci bodo spet v Asturiji, kjer tokrat ne bo največja ovira zloglasni Angliru, na katerem se je Roglič lani znašel v težavah. Organizatorji so se prvič odločili za njegovega podobno neugodnega soseda, Alto d'El Gamoniteiru (14,6 km, 9,8 odstotka), s katerim se bo končala 18. etapa. Sledili bosta odločilni poslastici v Galiciji, najprej Liege–Bastogne–Liege po špansko, 202 km z desetimi krajšimi, a ostrimi vzponi v 20. etapi in dan D – 30,8 km dolga vožnja na čas v Santiagu de Compostela, kjer bodo na Jakobovo leto namesto v Madridu okronali zmagovalca. Novega-starega?