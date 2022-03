Primož Roglič ostal na 3. mestu

Nekdanji svetovni kolesarski prvak Danec Mads Pedersen je bil najhitrejši v šprintu tretje etape kolesarske dirke Pariz-Nica. V zaključku je na rahlem vzponu premagal Francoza Bryan Coquarda in Belgijca Wouta Van Aerta, zabeležil svojo jubilejno, 20. zmago v profesionalni karieri in prvo v zadnjih devetih mesecih za ekipo Trek-Segafredo.

Od Slovencev je bil spet najboljši Luka Mezgec, uvrstil se je na 24. mesto, za boljše izhodišče v zaključku ga je ustavil padec v glavnini, približno 400 metrov pred ciljem, v njem je padel tudi vodilni v skupnem seštevku Francoz Christophe Laporte, kljub temu, da v cilj ni prišel z glavno skupino, pa mu sodniki niso prisodili zaostanka in je tako obdržal skupno vodstvo.

Padcu se je izognil njegov moštveni kolega Primož Roglič, ki je zasedel 28. mesto, v skupnem seštevku pa je še naprej tretji, pred njim je tudi še en moštveni kolega Van Aert.

»Včeraj smo imeli smolo, meni se je snela veriga, tako da se nismo mogli boriti za vrh. Zato smo imeli danes še dodaten motiv in opravili odlično delo. Po dolgem času sem spet zmagal, kar je lepa napoved za klasike, ki se bodo kmalu začele,« je bil zadovoljen Pedersen, ki jo s pomočjo ekipe prebrodil razgibano traso v zadnjem delu dirke, zaradi katere so nekateri upali, da ne bo prišlo do klasičnega sprinta. A nekaj napadov v zadnjih kilometrih je bilo neuspešnih, ravno tako pa tudi dolg pobeg treh kolesarjev, v katerem je sodeloval specialist za tovrstne poskuse Belgijec Thomas De Gendt.

Domen Novak in Jan Polanc, pomočnika v svojih ekipah, v cilj nista prišla z najboljšimi, oba sta zaostala šest minut in 43 sekund.