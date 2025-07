Primož Roglič po padcih na Giru znova lovi rumeno majico na Touru 2025

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) se po bolečem odstopu v 16. etapi Gira 2025 znova osredotoča na glavni cilj sezone – zmago na Tour de France 2025.

Po več padcih in poškodbah se je umaknil na višinske priprave v Tignes, kjer že tradicionalno pili formo za drugi del sezone.

Kot je sam povedal, je v celoti okreval, prenehal jemati antibiotike in se z maksimalno predanostjo lotil priprav. Njegov cilj je jasen, osvojiti edino tritedensko dirko, ki je še nima v svoji zbirki.

Sezona 2025: Skromno začela, a rezultatsko obetavna

Primož Roglič je sezono začel nekoliko zadržano. Na Dirki po Algarveju je zasedel 8. mesto, v kronometru pa je bil 12. Zmagal je Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

A že na naslednji etapni dirki po Kataloniji je pokazal svojo pravo moč, z dominantno predstavo je osvojil tri majice: skupno zmago, gorsko razvrstitev in točke.

Giro d’Italia: Štirje padci, en odstop, a ne pokončan duh

Na Giru 2025 je bil Roglič glavni favorit. Edini izmed »velike četverice« tritedenskih specialistov je stal na startu. Žal so štirje padci uničili njegove možnosti, v 16. etapi je moral dirko zapustiti. Spet se je postavilo vprašanje, ali bo nastopil na Touru.

Kljub vsemu ni obupal. Odločitev, da nastopi tako na Giru kot na Touru v isti sezoni pri 35 letih, kaže njegovo borbenost in zmagovalno miselnost. Namesto varnejše Vuelte se je odločil za napad na rumeno majico.

Roglič se vrača na dirko po uspešnih višinskih pripravah. FOTO: Luca Bettini Afp

Roglič in Tour de France: Sedmi poskus, en sam cilj

Tour de France 2025 bo za Primoža Rogliča že sedma udeležba. Njegova zgodovina na francoski pentlji je polna dramatičnih trenutkov:

2017: prva slovenska etapna zmaga (17. etapa, Serre-Chevalier)

2020: vodstvo skoraj do konca, izguba rumene majice v predzadnji etapi proti Tadeju Pogačarju

2021 in 2023: odstopa zaradi poškodb

2022: pomoč pri zmagi Vingegaarda

2024: Tour predčasno zapustil, a nato znova zmagal na Vuelti

Močna ekipa Red Bull Bora Hansgrohe

Roglič ne bo sam. Njegova ekipa bo ena najmočnejših na dirki:

Aleksandr Vlasov, Florian Lipowitz, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Laurence Pithie, Mick van Dijke, Danny van Poppel, vsi v odlični formi, žal pa Jai Hindley še ni nared po padcu na Giru.

Je zmaga na Touru 2025 mogoča pri 35 letih?

Zgodovina pravi, da je to redkost. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Cadel Evans leta 2011 pri 34 letih. Roglič ima še eno leto več, a tudi izkušnje, trmo in podporo.

Če bo letos končno imel tudi srečo, ki mu je večkrat manjkala, lahko doseže zgodovinsko zmago.

Konkurenca bo izjemna: Pogačar, Vingegaard, Evenepoel

Tadej Pogačar – ne gre izgubljati besed ...

– ne gre izgubljati besed ... Jonas Vingegaard – glavni favorit poleg Pogačarja

– glavni favorit poleg Pogačarja Remco Evenepoel – izjemen kronometrist, letos popolnoma osredotočen na Tour

A Roglič ostaja tihi favorit, tisti, ki lahko izkoristi spopad med Pogačarjem in Vingegaardom.

Zasavski orel še ni rekel zadnje

Primož Roglič ima za sabo izjemno kariero. Rumena majica je edina, ki mu še manjka. Čeprav ga preganjajo padci in smola, ga odlikujejo vztrajnost, predanost in zmagovalna miselnost.

Tour de France 2025 bo morda njegova zadnja priložnost za zmago na največji dirki na svetu. A če komu lahko uspe, potem je to Rogla.