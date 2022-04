Primož Roglič še naprej na vrhu

Slovenski kolesarski as Primož Roglič na dirki po Baskiji še naprej odbija napade tekmecev in tako ohranja vodstvo v skupnem seštevku. Za kolesarjem ekipe Jumbo-Visma je sicer težka 4. etapa, v kateri so ga spet napadali, toda ni se dal, v zaključku je v večji skupini celo šprintal za najvišja mesta in zasedel 4. mesto. V skupnem seštevku ima še naprej pet sekund prednosti pred Belgijcem Remcom Evenepoelom.

Razgibano etapo s štirimi kategoriziranimi vzponi je v šprintu dobil Kolumbijec Daniel Martinez (Ineos Granadiers), ki se je v skupnem seštevku prebil na 3. mesto, Rogliču se je po zaslugi bonifikacij približal na 11 sekund, pred Slovencem pa sta bila še Francoz Julian Alaphilippe, nosilec zelene majice za najboljšega po točkah, in Italijan Diego Ulissi.

Slednji je imel veliko pomoč svoje ekipe UAE Emirates, tudi Jana Polanca, ki je poskrbela, da je skupina kilometer pred ciljem ujela zadnjega od skupine 14 ubežnikov Victorja Lafaya, kot pomočnik in na zadnjem vzponu za trenutek tudi kot napadalec je bil zelo opazen tudi Domen Novak. Tako Polanc kot Novak sta v zadnjem kilometru popustila, prvi je z zaostankom 33 sekund zasedel 35., drugi pa z zaostankom 55 sekund 39. mesto.

Pred tem so v zadnjem delu etape številni kolesarji poskušali napasti Rogliča, a Martinezu, Alaphilipu, Enricu Masu, Perru Latouru na zadnjem vzponu Slovenca ni uspelo zlomiti, enako velja tudi za Evenepoela na spustu, čeprav Zasavec pri vseh teh napadih ni imel prave pomoči. Večino napadov je ubranil sam, pri zadnjih dveh mu je pomagal Jonas Vingegaard. Preostali člani nizozemske ekipe so se iztrošili pri lovljenju ubežnikov, najbrž tudi Rogličev najbolj zvesti pomočnik na Touru Američan s slovenskimi koreninami Sepp Kuss, ki zaenkrat ne kaže najboljše forme.

Do konca dirke sta še dve zahtevni etapi z zaključnim vzponom.