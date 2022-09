Remco se bolj kot tekmecev boji korone

Če štejemo še zaprto vožnjo, potem je 12. etapa najdaljša na letošnji Vuelti. Etapa je nekaj posebnega. Dolga je 193 kilometrov, s štartom v Salobreni, ravninska je vse do zadnjih 19. kilometrov, ko se začne klanec na Penas Blancas, ki sodi v 1. kategorijo.

Vmes ni niti enega gorskega cilja, leteči cilj pa je na vznožju zadnjega klanca. Od 110. do 130-kilometra se cesta dvigne na pravi klanec vendar ga organizator ni uvrstil med kategorizirane.

Zagotovo bomo spet gledali dve dirki. Prva bo obračun med ubežniki in druga med prvo deseterico v skupnem seštevku. Kdo bo manjkal jutri na štartu, je odvisno od korone. Smešno postaja že vse skupaj, 32 kolesarjev je moralo Vuelto že zapustiti zaradi pozitivnega testa na covid-19. Je lahko taka dirka sploh regularna? Kakšen smisel ima dirkati, če ne veš, ali boš naslednji dan sploh lahko štartal? Nihče od pozitivnih na testu se ne počuti slabo, ravno nasprotno, na primer Sivakov in Yates sta predvčerajšnjim prevozila svoja sanjska kronometra, včeraj pa sta ostala v hotelu zaradi pozitivnega testa.

Ampak, taka so pravila igre in vse gorje tega virusa. Kaj lahko pričakujemo od favoritov iz prve deseterice skupnega seštevka? Najbrž bomo gledali dirko na izpadanje. Zagotovo nihče ne bo upal napasti Remca Evenepoela. Roglič bo tipal tekmeca v rdeči majici, da bo videl v kakem stanju, je v 12. etapi. Spomnimo se, to je šele druga Remcova tritedenska dirka. Na svoji prvi na Giru je lansko leto odstopil zaradi utrujenosti. Ampak takrat je bil Remco drugačen kolesar, letos gledamo drugega Remca. Včeraj je v cilju med drugim povedal, da se bolj kot tekmecev boji koronevirusa. Razumljivo, ta nevidni tekmec letos kroji Vuelto.

Rogličeve izkušnje bi morale priti na plan. Kaj lahko še stori, je vprašanje, na katerega odgovor bomo videli prav na zaključnih kilometrih Penas Blancasa.

12. etapa je sila nenavadna. FOTO: Delo/Gm Igd

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri