Roglič bo francosko pentljo odvezal brez Nizozemčeve pomoči

Nizozemska kolesarska ekipa Jumbo Visma, za katero od leta 2016 nastopa tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, je sporočila, da bo na letošnji dirki po Franciji namesto Nizozemca Toma Dumoulina, ta je začasno opustil kolesarsko kariero, nastopil Danec Jonas Vingegaard. Za 24-letnega Danca bo to prvi nastop na francoski pentlji, ta se bo začela 26. junija v Brestu, letos pa se je Vingegaard z drugim mestom, za Rogličem in pred Tadejem Pogačarjem, izkazal na dirki po Baskiji.



Iz nizozemske ekipe so sporočili, da bosta na začetku dirke vlogo vodje ekipe imela Roglič in Nizozemec Steven Kruijswijk. Roglič je lani osvojil drugo mesto v generalni razvrstitvi na najbolj prestižni večetapni kolesarki preizkušnji na svetu za Tadejem Pogačarjem, Kruijswijk pa je leto dni pred tem zasedel skupno tretje mesto. Pred njim sta bila le Kolumbijec Egan Bernal in Britanec Geraint Thomas.



Za Jumbo Vismo bodo na letošnjem Touru poleg Rogliča, Kruijswijka in Vingegaarda nastopili še Mike Teunissen, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink in Tony Martin.

