Roglič po dobrodelnem zaključku: Pred sezono bi podpisal za te uspehe

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je danes v Novi Gorici s svojim pokroviteljem organiziral dobrodelno kolesarsko prireditev Zlati krog. Na njej so z dražbo in prijavninami zbrali 46.800 evrov, ki jih bodo predali Rogličevi fundaciji. Izkušeni Zasavec je nato odgovarjal tudi na vprašanja novinarjev o kljub nekaj težavam uspešni sezoni 2024.

Kolesarji so na dobrodelni prireditvi skupaj s štirikratnim zmagovalcem dirke po Španiji premagali 59,3 km dolgo krožno traso v okolici Nove Gorice. Vmes so lahko na določenih klancih tudi preverili formo v primerjavi z nekdanjim smučarskim skakalcem. Ob cesti je bilo precej ljudi, kar je pričaralo vzdušje, kot na kakšni pravi dirki, je zbranim medijem po koncu dejal Roglič.

»Nepozabno, to morda pomeni več kot nekatere zmage. Biti razlog, da lahko organiziramo take dogodke in naredimo nekaj dobrega, je izjemno. Ob znesku skoraj 50.000 evrov bi se zahvalil vsakemu, ki je danes prišel,« je o dogodku spregovoril 34-letni Zasavec.

Za Lombardijo zmanjkalo goriva

V soboto bi moral biti na startu dirke po Lombardiji, a je zaradi izčrpanosti malce predčasno sklenil sezono: »Preprosto sem bil izpraznjen. Bilo je nekaj udarcev, težav, ni bilo vse optimalno. Tudi Vuelto sem stisnil še nekako na silo. Nisem bil več dovolj dober, utrujen sem bil in potreboval počitek.«

O tem, če bi pred sezono kljub spodletelemu nastopu na Touru, na katerem si je ob padcu zlomil vretence, podpisal zmago na dirki po Španiji, je pritrdil. »Podpisal bi te uspehe, še posebej glede na vse težave in udarce,« je pripomnil. Zdaj potrebuje počitek, a ga do takrat čaka še nekaj obveznosti.

Z zmago na Vuelti je poskrbel, da bo šla sezona v zgodovino kot uspešna. FOTO: Vincent West/Reuters

Tudi z ekipo Red Bull-BORA-hansgrohe, s katero je odpeljal prvo sezono. Prišel je v novo okolje, ki ga želi tudi z izkušnjami iz preteklosti preoblikovati v kar najbolje naoljeno enoto. »Na vseh področjih so vedno možne izboljšave. Zato se zjutraj zbujamo in delamo, ker si želimo stvari narediti boljše,« je izpostavil.

»Vse je drugače in kot sem omenil, to ni manjša ekipa kot denimo Adria Mobil. Pri nas je 100 ljudi in traja, preden vse tekmovalce in osebje spoznaš. Obenem je drugačna tudi kultura, okolje in vsi potrebujemo čas. Ne glede na vse pa mislim, da se nad letošnjo sezono ne moremo pritoževati,« je priznal zmagovalec 88 dirk med poklicnimi kolesarji.

Prav toliko jih ima tudi Tadej Pogačar. Njegov starejši rojak je odgovarjal tudi na vprašanja o prevladi 26-letnika. »V tem sem slab, saj še svojih rezultatov ne vem na pamet. Statistike in številke pa govorijo svoje. V tem trenutku je nepremagljiv, resnično leti,« je rojaka pohvalil Roglič.

Želi si, da bi imeli v prihodnjih sezonah proti Pogačarju več možnosti. »Nismo tako srečni, ker ne pridemo zraven. Letos je res dve prestavi boljši od vseh nas. Bomo videli, če bomo imeli v naslednjih letih kaj več možnosti. Lahko se poskušaš kaj naučiti od njega, a po drugi strani moraš ostati tak, kot si in ne kopirati,« je dodal.

Veseli se tudi prihoda Jana Tratnika v Red Bull Boro Hansgrohe. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Glede koledarja za naslednjo sezono se je najprej malce pošalil: »Izbiral bom dirke, kjer ne bo Tadeja. Se morava še dogovoriti. Bomo videli, nisem še podrobno razmišljal o programu dirk.«

Bo pa dirka po Italiji prihodnje leto potekala tudi mimo obeh Goric, kot so marca poročali mediji v Furlaniji-Julijski krajini. »Želel bi si tu dirkati. Lahko si le predstavljam, kako bo, ko bo tu šla mimo etapa Gira, če je bilo že danes takšno vzdušje,« je o tem dejal slovenski as.

Hitro pa je dodal, da mora najprej narediti "reset" in pošteno razmisliti, kaj bi bilo optimalno in kje bi bilo prihodnje leto najbolje dirkati. Se je pa razveselil prihoda rojaka Jana Tratnika, ki bo naslednje tri sezone dirkal v avstrijsko-nemškem moštvu. »Lahko bomo kakšno lažje rekli po slovensko,"«je še smehljaje o svojem prijatelju dejal Roglič.