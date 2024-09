Roglič se bo po četrto zmago na Vuelti pognal ob 19:04

Posamična vožnja na čas po ulicah Madrida je dolga 24,6 kilometra. Trasa je ravninska, Primož Roglič pa ima pred Benom O'Connorjem veliko prednost dveh minut in dveh sekund.

Primož je tudi ne primerno boljši kronometrist od Bena, tako, da če ne bo nebodigatreba kake nesreče na cesti ali bolezni še pred startom, bo slovenski kolesar zmagal še na tretji tritedenski dirki v letošnji sezoni. To je do zdaj uspelo le Španiji, Franciji in Veliki Britaniji.

Pogled na skupni seštevek pred današnjo zadnjo etapo pa razkrije, da bomo gledali izjemno napeto dirko za drugo in tretje mesto. Ben O'Connor bo danes moral dirkati življenjsko dirko, če bo hotel ostati na stopničkah, kajti Enric Mas mu diha za ovratnik s samo devetimi sekundami zaostanka.

Tudi Richard Carapaz, ki je trenutno tik pod stopničkami, se v domovino ne bi rad vrnil z lesno kolajno.

Primož Roglič bo startal kot zadnji ob 19:04.

S spremljanjem v živo začnemo ob 18. uri