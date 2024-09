Na predzadnji etapi Vuelte je sedem klancev

Pogled na traso današnje etape je res zastrašujoč, ravnine sploh ni opaziti. Prvi kategorizirani klanec je na 35-kilometru etape Las Estacas de Trueba. Gre za 9,2 kilometra dolg vzpon s povprečnim 3,1-odstotnim naklonom, uvrstili so ga v 3. kategorijo.

Po dolgem spustu sledi vzpon na Puerto de la Braguía (5,8 km, 5,9 %), nato Alto del Caracol (10,8 km, 5,4 %), Portillo de Lunada (14 km, 6,1 %), Portillo de la Sia (7,2 km, 6,1 %) in Puerto de Los Tornos (11,3 km, 6 %).

Po 15-kilometrskem odseku, ki je v prvi polovici rahlo navzdol, v drugi polovici pa skoraj povsem raven, kolesarji pridejo v vas Espinosa de los Monteros, ki leži na 762 metrih nadmorske višine.

To je vznožje vzpona na Picón Blanco, kjer se začne zaključni vzpon do zapuščene vojaške baze na 1468 metrih. Povprečni naklon je 9,1-odstoten. Podatki so nekoliko zavajajoči, na cesti je ta klanec čisto drugačen, saj se vzpon začne razmeroma enostavno, nato pa sledi izjemno strm odsek z dvomestnim naklonom.

Po videnem na včerajšnji etapi bomo danes najbrž gledali, kako vsi sledijo Primožu Rogliču. Včeraj je pokazal, kako močan je še, tako da je ovrgel vse upe tistim, ki so pomislili, da bi z njim lahko tekmovali za rdečo majico. Primož nima več tekmecev, boj za drugo in tretje mesto v skupnem seštevku pa je še odprt.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri