Roglič zapustil Tour

Današnja 9. etapa se bo začela brez slovenskega junaka. Točne informacije o razlogu za odstop še čakamo. Najverjetneje gre za posledice hudega padca v 3. etapi.Roglič je že podal izjavo. Odločitev je padla, vodstvo moštva in predvsem zdravniki so predlagali, da v takem zdravstvenem stanju nima smisla nadaljevati z dirko. Da se je po padcu v 3. etapi hitro sestavil za nastop na kronometru, ki ga je prevozil zelo dobro, vendar se so potem že naslednji dan spet vrnile bolečine in postalo je vsak dan slabše. »Vsekakor sem razočaran, nisem načrtoval, da bo tako. Zdaj je tako, kot je in moram to sprejeti. Moram biti optimističen, gledati v prihodnost in nove cilje.« Je še dodal Roglič. Olimpijskih iger v Tokiu ni omenjal, o vsem je še prekmalu govoriti. Hkrati se je tudi opravičil vsem navijačem, ki so se danes v ogromnem številu zbrali v Tignesu, cilju današnje 9. etape.