Roglič zaradi prisilnega počitka močnejši na Touru

Primož Roglič od leta 2016 in krstne sezone v svetovni seriji spomladi ni slavil »samo« treh zmag. Temu letos ni botrovala slabša forma 32-letnega Kisovčana, temveč poškodba, ki ga je stala baretke zmagovalca na dirki po Baskiji in zaradi katere je izpustil klasiki Valonska puščica in Liege–Bastogne–Liege. Poškodba je poskrbela tudi za daljši prisilni počitek v domovini, ki pa ga je dobro razpoloženi Rogla na srečanju s slovensko sedmo silo končal z besedami, ki so jih želeli slišati njegovi navijači: priprave za Tour gredo po načrtu.