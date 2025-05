Primož Roglič v Albaniji na vrh italijanske pentlje

Primož Roglič, slovenski kolesar ekipe Red Bull- Bora Hansgrohe, je že v drugi etapi dirke po Italiji, 13,7 kilometra dolgem, večinoma ravninskem kronometru v albanski prestolnici Tirani, pokazal, zakaj ga imajo za prvega favorita. Zasedel je drugo mesto, za sekundo je bil hitrejši le specialist za to disciplino Britanec Joshua Tarling (Ineos).

S tem je Zasavec že po drugi etapi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, pred zmagovalcem prve etape, Dancem Madsem Pedersnom, ima sekundo prednosti. »Vedno je lepo obleči rožnato majico, vsak si to želi. Čeprav sem vedel, da sem dobro pripravljen, je to zame lepo presenečenje. Imel sem dobre noge, užival sem. Razlike so bile majhne in res sem vesel in zadovoljen s tokratnim dosežkom. Skupno vodstvo mojih načrtov ne spreminja, moj cilj je Rim in konec dirke. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v nedeljo, najbrž bo Pedersen želel majico nazaj, tretja etapa mu ustreza,« je organizatorjem dejal Roglič.

Zelo solidno je na progi z enim krajšim in nezahtevnim vzponom nastopil tudi njegov moštveni kolega Jan Tratnik, z zaostankom 18 sekund je zasedel 11. mesto. Za Špancem Juanom Ayusom (UAE Emirates), ki naj bi bil v boju za skupno zmago glavni konkurent Rogliču, je zaostal le sekundo. Tretje mesto je danes zasedel Avstralec Jaye Vine (UAE Emirates), njegov zaostanek je znašal tri sekunde za 21-letnim Tarlingom, ki je postal najmlajši zmagovalec kronometra v zgodovini Gira.

Še enkrat rožnati Primož Roglič. FOTO: Luca Bettini/AFP

Dolg dan

»Ne morem verjeti, tako sem srečen. Prvi del smo opravili gladko in nadzorovano, vzpon je bil prijeten in težaven. Zadnji del je bil težji, kot smo pričakovali po ogledu proge. Moral sem se res potruditi, na koncu pa sem imel tudi nekaj sreče s sekundami,« je bil navdušen Tarling, ki je priznal, da je bil ob ogledu nastopov tekmovalcev za njim, zelo živčen.

»Čakanje ni bilo prijetno, tega ne bi ponovil. Bil je dolg dan. Bal sem se vseh drugih favoritov, Wouta van Aerta, Madsa, Primoža, vsi so bili blizu. Prestrašili so me, za menoj je res stresen dan. A ga ne bom nikoli pozabil,« je še dejal specialist za to disciplino, ki je v profesionalni konkurenci zabeležil osem zmag, prav vse v vožnji na čas. Bil je že tudi evropski prvak, ima pa že kolajno tudi s svetovnega prvenstva.

Tokrat je na vmesnem času na vrhu vzpona še zaostajal za Rogličem, ki je bil tam najhitrejši, za nekaj stotink hitrejši od presenečenja kronometra Čeha Thomasa Vaceka, a je v zadnjem delu vendarle našel dovolj moči, da na koncu premaga slovenskega asa. V nedeljo bo še ena etapa v Albaniji, start in cilj bo v Flori, tekmovalce bosta na 160 kilometrov dolgi progi čakala dva vzpona, zahtevnejši bo v zadnjem delu, a po njem bo še dolg spust.