Rogličeva dirka za vsako sekundo se nadaljuje čez štiri klance

Včerajšnja prva od štirih gorskih etap, ki se bodo zvrstile do nedelje, je bilo samo tipanje tekmecev, ki še lahko sledijo na dolgih klancih.

Primož Roglič, včeraj ni napadal, najbrž se zaveda, da je na letošnji Vuleti še veliko hujših, strmejših in zahtevnejših klancev, ki nosilcu rdeče majice ne ustrezajo tako kot njemu. Primož je dokazal tudi letos, da je najboljši na najbolj strmih klancih. Je danes dan, da si pridirka zajetnejšo prednost?

Kolesarji bodo že četrti dan zapored prečkali Galicijo, na zadnjih kilometrih pa prikolesarijo v sosednjo pokrajino Kastilja in León.

Lugo je glavno mesto severozahodne regije Galicija. Mesto se ponaša z izjemno ohranjenimi ostanki rimske preteklosti. Neokrnjeno mestno obzidje iz tiste dobe, zgrajeno med letoma 263 in 276 našega štetja, se razteza 2,1 kilometra in je eden od zaščitnih znakov Lucusa Augustija, kot so Lugo imenovali v rimskih časih.

Lugo se nahaja v osrčju Galicije. V zadnji od treh galicijskih etap se bodo kolesarji odpravili proti vzhodu in končali v Kastilji in Leónu.

Na poti bodo morali premagati pet vmesnih vzponov, od katerih so trije kategorizirani kot vzponi za točke KOM (kralj gora): Alto Campo de Arbre, Alto O Portel in Puerto de Lumeras.

Prva dva vzpona sta na začetku etape, tretji pa tik pred zahtevnim ciljnim vzponom. Vzpon na Lumeras je dolg 6,7 km, s povprečnim naklonom 6 odstotkov.

Ciljni klanec ni po godu rdeči majici. FOTO: Miguel Riopa Afp

Puerto de Ancares je izjemno zahteven, saj se v zadnjih 5 kilometrih dvigne skoraj za 12 odstotkov, najbolj strm del pa se nahaja znotraj zadnjih 1,5 kilometra, kjer naklon doseže skoraj 20 odstotkov. Celoten vzpon je dolg 7,6 kilometra, s povprečnim naklonom 8,9 odstotkov. Prva dva kilometra in zadnjih 100 metrov sta zgolj lažna ravnina.

La Vuelta je nazadnje obiskala Puerto de Ancares leta 2014, kolesarji so se takrat vzpeli z druge, a še vedno izjemno zahtevne strani.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri