Primož Roglič naboje hrani za prave strmine

V 12. etapi dirke po Španiji je bila zgodba dneva zmaga Pabla Castrilla iz ekipe Kern Pharma, ki je pred štartom prejela novico o smrti ustanovitelja in nekdanjega prvega moža ekipe Manola Azcone. Kandidati za končno zmago 8. septembra v Madridu so na ciljnem vzponu na smučarsko središče Manzanedo dirkali, kot da niso hoteli odvzeti preveč pozornosti temu trenutku, vendar so Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in druščina predvsem hranili moči za precej zahtevnejši zaključek jutrišnje 13. etape.