Rogliču se nasmiha končna zmaga na kriteriju Dauphiné

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je odlično odrezal na sedmi etapi kriterija Dauphiné. Na gorski preizkušnji od Saint-Chaffreyja do Vaujanyja (135 km), med katero se je karavana povzpela tudi Col du Galibier (2642 m) in Col de la Croix de Fer (2067 m), je osvojil drugo mesto, s katerim je prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi.

Olimpijski prvak v vožnji na čas iz Tokia 2021 je zaostal le za Špancem Carlosom Verono (Movistar), od katerega ga je v cilju ločilo trinajst sekund. Tretje mesto si je na današnji etapi prikolesaril Rogličev moštveni sotekmovalec, Danec Jonas Vingegaard (+ 0:25).

Slovenski šampion je tako na najboljši poti do končne zmage na tem francoskem kriteriju, saj ima pred jutrišnjo zadnjo (gorsko) etapo, ki se bo začela v Saint-Alban-Leyssu in končala na Plateau de Solaisonu (137,5 km), v skupnem seštevku že zajetnih 44 sekund naskoka pred Vingegaardom. Na tretjem mestu je Avstralec Ben O'connor (AG2R Citroen Team), ki za vodilnim Rogličem zaostaja že za minuto in 24 sekund.