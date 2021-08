Rumena majica je po pravi odiseji spet doma

Prava odiseja je za kolesarskim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem, zmagovalcem Toura in dobitnikom bronaste kolajne na cestni dirki na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu, ki je šele danes sokrajanom na hipodromu v Komendi ponosno pokazal obe lovoriki. Doma ga ni bilo skoraj dva meseca, saj se je na pot podal že pred dirko po Franciji, s katere je odpotoval naravnost v Tokio.



Zaradi številnih obveznosti je šele zdaj pripotoval v Slovenijo. »Komaj sem čakal, da se vrnem domov. Ko sem se pripeljal sem, so mi šle kar kocine pokonci. Takšni sprejemi so zares nekaj neverjetnega,« se je veselil Pogačar, ki se je na sprejem pripeljal s kolesom v spremstvu upov Pogi Teama.



Komendčani napovedujejo, da bodo imeli tudi prihodnje leto rumeni sprejem, Pogačarja pa kajpak pred tem čakajo še letošnje dirke. Prva bo na sporedu klasika v Bretanji, velika cilja pa bosta tudi septembrska evropsko prvenstvo v Trentinu in svetovno prvenstvo v Flandriji.

