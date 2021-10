Sagan še naprej kralj družbenih omrežij, Slovenca nista pri vrhu

Po raziskavi, ki so jo opravili pri podjetju Wine & Wheels, je Peter Sagan še vedno najbolj spremljan kolesar na facebooku, twitterju in instagramu, pri dekletih pa je to Nizozemka Marianne Vos.

Za Saganom, ki ima 4.445.000 sledilcev, drugo in tretje mesto zasedata Kolumbijca Rigoberto Uran in Nairo Quintana, del skupine 11 kolesarjev, v kateri so kolesarji z več kot milijonom sledilcev, so še Britanca Chris Froome in Mark Cavendish, Ekvadorec Richard Carapaz, Kolumbijec Egan Bernal, Italijan Vincenzo Nibali, Nizozemec Mathieu van der Poel, Britanec Geraint Thomas in Francoz Julian Alaphilippe.

Kot poroča Cyclingnews.com, slovenska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar kljub svojim uspehom, nista čisto na vrhu. Roglič je takoj za omenjeno skupino na 12. mestu, ima 967.000 sledilcev, za njim so Belgijca Wout Van Aert in Remco Evenepoel ter Španec Alejandro Valverde, Pogačar pa je s 604.000 sledilci na 16. mestu.

Sagan je najbolj priljubljen na instagramu in facebooku, na twitterju je šele peti, tam je prvi Froome.