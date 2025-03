Saganov avtodom za 149.000 €

Podobno kot je pri nas v zadnjih letih kolesarske mejnike zarisoval Tadej Pogačar in pri tem očitno ne namerava odnehati, na Slovaškem ne skrivajo ponosa ob dosežkih Petra Sagana. Na tritedenskih dirkah po Italiji, Franciji in Španiji je zbiral etapne zmage, resda v primerjavi z našima asoma Pogačarjem in Primožem Rogličem nima skupne zmage, a rojake je očaral s kar zaporednimi naslovi svetovnega prvaka (2015, 2016, 2017). Takrat je bil z naskokom najbolj priljubljeni športnik v državi, v tej vlogi ga je nato nasledila alpska smučarka Petra Vlhova.

In med številnimi privrženci asa na kolesu je bil tudi Karol Lipovsky iz Trnave, danes 67-letnik, ki je sanjal o nakupu avtodoma, s katerem se je sloviti kolesar prevažal po Evropi. Dolgo to bivalno vozilo ni bilo na prodaj, nato pa je Sagan ob koncu leta 2022 le popustil. »Prav dan pred božičem sem ga pripeljal domov, bil je to moj največji nakup v življenju,« se danes spominja, ni pa hotel razkriti, koliko je plačal za luksuzno vozilo: »Če imate denar, ni drago.«

Po dobrih dveh letih in 25.000 prevoženih kilometrov se zaradi zdravstvenih težav mora od avtodoma slovitega predhodnika posloviti, tako da ga zdaj prodaja. Cena? 149.000 evrov.