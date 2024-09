Zgodovinski dan v Švici! Tadej Pogačar je postal svetovni prvak

Spremljali smo v živo

17:28

Remco Evenepoel je v cilju izjavil, da ni verjel, da bo Pogiju uspel tako samomorilska poteza ... To pove vse o Pogačarjevem uspehu. Nihče izmed kolesarjev na dirki ni verjel, da mu to lahko uspe, na tako težki dirki, ampak Tadej Pogačar je najboljši koelsar na svetu! Zdaj tudi uradno, oblečen v mavrično majico.

17:25

Tadej Pogačar je zmedel tekmece. Pred startom je izjavil, da bo napadel dva kroga pred ciljem, potem pa je napadel, kar štiri kroge pred ciljem. Nihče ni mogel verjeti, da mu bo uspelo samemu priti do cilja pred glavnino. Ampak, Pogačar je spet uprizoril norost, popolno mojstrovino, ki je na tako pomembnih dirkah, še nismo videli.

17:20

Pogačar je v cilju že dal prvo izjavo, pravi, da ne more verjeti, kaj je naredil danes, da je bilo videti, da je naredil norost, ko je napadel 100 km pred ciljem, ampak njegova želja po mavrični majici je bila večja od vsega na svetu danes. Zmagi na Giru in Touru je dodal še naslov svetovnega prvaka v elitni konkurenci. Tadej se čudi samemu sebi!

17:15

Take zmage še nismo videli na svetovnih prvenstvih. Pogačar je napadel 100 kilometrov pred ciljem, zdelo se je, da je tokrat pretiraval, a Pogi je le Pogi ... zmagal je in znova dokazal, zakaj je najboljši kolesar na svetu od leta 2021.

17:10

Pogačar je zmagal. O'Connor je drugi, Van der Poel je tretji, Skujins četrti! Tadej Pogačar je svetovni prvak! Napadel je 100 km pred ciljem in zmagal!

17:08

Zadnji kilometer za Pogačarja Tadeja! Zgodovinska zmaga!

17:07

Zadnji štirje kilometri svetovnega prvenstva za Pogačarja. Postal bo svetovni prvak. Prvi Slovenec v elitni kategoriji, ki bo oblekel mavrično majico. Zgodovinski dan za slovenski šport!

17:05

Da, da ... Pogačarja do naslova svetovnega prvaka loči še 5 km! Hirschi je spet oživel v ozadju.

17:03

Van der Poel je vseeno ustrelil zadnji metek. Ampak, zdi se, da prepozno. Še 8 km.

17:02

Ne, ne, Pogačarju ne morejo do živega. Spet ima 45 sekund prednosti. Še zadnji klanec na dirki. Nihče ne more več. Da, da, Pogačarja ne morejo več ujeti. Zadnji klanec je bil znak, da so vsi pečeni. Vsi, razen Pogačarja!

16:59

Pogačar še vedno solira. Še vedno 40 sekund prednosti zanj. Hirschija je zabilo ... Healy je odpadel ... Remco je videti odlično, tudi Van der Poel. ​

16:55

Pogi ima spet 40 sekund prednosti. Se bo kdo od zasledovalcev še odločil za lov?

16:53

Tadej Pogačar ima še 40 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci, med kateri sta še vedno Remco in Van der Poel ... in Hirschi, ki je videti še posebej dobro. Še 15 km!

16:50

Remco se še ni predal! Pogi ima samo še 40 sekund prednosti.

16:48

Mas je sam ujel Hirschija, Skujins in Healy sta še 10 sekund pred njima, Remco in Evenepoel 10 sekund zadaj, Pogi 48 sekund spredaj.

16:45

Hirschi je ujel dvojec Skujins-Healy, do Pogija je še 50 sekund. zadnjih 20 km svetovnega prvenstva v Švici.

16:42

Domačin Marc Hirschi je v akciji! Pognal se je na lov za Skujinsom in Healyjem, Pogačar ima 50 sekund prednosti, 21 km pred ciljem. Še vedno je videti odlično, čeprav verjetno trpi kot še nikoli.

16:40

Vse bližje smo cilju, vse težje tipkam ... letošnje svetovno prvenstvo je točno 40. ki ga spremljam ... vedno sem vedel, da bo nekoč prišel tudi ta dan, ko bo Slovenec v elitni konkurenci oblekel mavrično majico.

16:35

Pogi solira ... še zadnjič čez Bergstrase ... še vedno ima minuto prednosti.

16:30

Healy in Skujins zaostajata 1:05, glavnina 1:25, 27 km pred ciljem. Še zadnji krog loči Pogija od mavrične majice.

16:25

Še 35 km do cilja. Pogiju gre odlično. Tudi spremljevalni avto je za njim, torej, ima pijačo in hrano zdaj bližje. Latvijec in Irec sta minuto za njim, Van der Poel, Remco, O'Connor, Mas, Gaudu, Onley, Simmons ... 12 kolesarjev pa zaostaja 1:20.

16:20

Minuta prednosti za Pogija! Da, da, samo še malce sreče potrebuje ...

16:16

Pogi ima že skoraj minuto prednosti pred Healyjem in Skujinsom, Pred Remcovo skupino pa 1:18, 40 km pred ciljem.

16:11

Pogi je sam na čelu dirke. Tekmeci se počasi predajajo, samo Skujins in Healy sta še videti pri močeh.

16:07

Zasledovalci so razpadli na več skupinic, najbližja Pogačarju zaostajata 44 sekund, potem sledi skupinica, ki zaostaja minuto in še ena, ki zaostaja poldrugo minuto.

16:02

Pogi je ostal sam 51 km pred ciljem. Sivakov mu ne more slediti.

15:55

Pogi in Sivakov imata še vedno 45 sekund prednosti pred glavnino, v kateri pa ni več Rogliča.

15:50

Roglič ne more ujeti Remcove skupine.

15:48

Remco in Van der Poel sta se podala na lov za Pogijem in Sivakovim. Še 40 sekund prednosti imata ubežnika, 60 km pred ciljem! Roglič lovi po klancu navzdol.

15:45

Van der Poel je napadel, Roglič pa odpadel!

15:42

Še 66 km do cilja, glavnina se še ni predala. Za Pogijem in Sivakovom zaostaja 46 sekund.

15:40

Favoriti se izmenjujejo na lovu za Pogijem in Sivakovim, Roglič pa modro sedi v zavetrju. Slovenija ima trenutno vse pod nadzorom. Če ujamejo Pogija, je na vrsti za akcijo Rogla. 67 km pred ciljem ima Pogi s Sivakovim 40 sekund prednosti.

15:35

V glavnini se še niso predali. Remco in Van der Poel sta vse bolj živčna. Heally tudi ...

15:30

Pogi in Sivakov povečujeta prednost! To je znak, da je Pogi na odlični poti za zmago!

15:26

Sivakov je spet s Pogijem. To je dobro. Glavnina zaostaja 20 sekund. Remco je še vedno v glavnini. Je danes potrpežljivejši od Pogija. Zdi se mi, da je šel Pogi veliko prezgodaj v akcijo. Ampak, vsi so vedeli, da bo napadel dva kroga pred ciljem. Zmotili so se, napadel je tri kroge pred ciljem!

15:25

Sivakov je bil edini, ki je zmogel slediti Pogiju. Zdaj je odpadel tudi on, Pogi je sam na čelu dirke, pol minute pred glavnino.

15:22

Tratnik je opravil svoje delo. Pogi gre v akcijo, 78 km pred ciljem!

15:21

Glavnina je samo še pol minute za ubežniki. Še trije krogi ali 80 km do cilja.

15:19

Tratnik vleče ubežnike, Carpenaerts pa glavnino. Slednji je uspešnejši, saj zmanjšuje časovno razliko. Samo še 45 sekund prednosti ima Pogačarjeva skupina. Do cilja pa je še dolgih 82 km! Kaj bomo še videli danes?

15:15

Se je Pogi žrtvoval za Rogliča? Če glavnina ujame Pogačarjevo skupino, bo moral Roglič prevzeti odgovornost za zmagovalne stopničke. Sladke skrbi za selektorja Murna.

15:13

Pogi ni bil dolgo v skupini. Napadel je, le toliko, da je dal ostalimi vedeti, da morajo bežati pred glavnino, ki zaostaja minuto. Tratnik je na čelu ubežnikov. Belgijci lovijo!

15:10

Tratnik in Pogi sta se priključila ubežnikom. Glavnina zaostaja minuto. Srhljivka!

15:09

Bolj napeto sploh ne more biti! Do cilja je še celih 90 km, Pogi pa že v akciji dneva. Še 10 sekund in ujela bosta ubežnike, glavnina pa zaostaja že poldrugo minuto.

15:05

Dobra poteza slovenskega selektorja Murna; Tratniku je ukazal, da mora počakati Pogija, kar je tudi storil. Zdaj skupaj lovita ubežnike in bežita pred glavnino. Pametna poteza.

15:00

Česa podobnega že zelo dolgo nismo videli na svetovnih prvenstvih. Glavni favorit se je odločil za samostojno akcijo 100 km pred ciljem. Pogačar se je zagotovo uštel pri tej potezi! Zdaj sam lovi ubežnike.

14:59

Pogi je vzel vajeti dirke v svoji nogi! Samo en kolesar mu sledi, vendar ne zmore delati izmenjav. Dirka je razpadla na prafaktorje ...

14:56

Pogačar je skočil iz glavnine in se podal na lov za ubežniki, ki imajo poldrugo minuto prednosti!

14:55

Tudi Roglič se je pokazal na čelu glavnine. Prezgodaj. Še 100 km je do cilja. Pogačar je napadel!

14:50

Na begu je 16 kolesarjev: Laurens De Plus (Belgija), Jan Tratnik, Mattia Cattaneo (Italija), Magnus Cort (Danska), Pavel Sivakov (Francija), Stephen Williams (VB), Jay Vine (Avstralija), Kevin Vermaerke (ZDA), Johannes Staune-Mittet (Norveška) in Florian Lipowitz (Nemčija), Silvan Dillier (Švica), Tobias Foss (Norveška), Simon Geschke (Nemčija), Rui Oiliviera (Španija), Piotr Pekala (Poljska) in Luc Wirtgen (Luksemburg).

14:45

105 km pred ciljem. Šest ubežnikov z začetka dirke je ujetih. Tratnik je v skupini ubežnikov, ki ima dobre tri minute prednosti pred glavnino.

14:42

Slovenski parakolesar Anej Doplihar je na svetovnem prvenstvu v Zürichu za las ostal brez odličja. Na cestni dirki je zasedel četrto mesto, za bronom je zaostal dve sekundi. Prvenstvo v Švici je za Dopliharja najuspešnejše doslej, poleg četrtega mesta na cestni dirki je bil še 16. v kronometru.

»Škoda, ker se ni izšlo za medaljo, ampak v resnici je Anej res vrhunsko opravil svojo nalogo. Menim, da je to rezultat, ki ga je potreboval kot potrditev dobrega dela, in da pridobi potrebno samozavest za naslednjo sezono. V pripravah na to tekmovanje je vse super potekalo, od treningov do samega potovanja in nastanitve tu v Zürichu. Skratka: ko se razočaranje, da ni medalje, poleže, se bomo zavedali, da je bil ta nastop vrhunski,« je po nastopu svojega varovanca prve misli strnil njegov trener Aleš Suhadolnik.

14:40

Tole bo pa še zanimivo!? Le kako bosta Remco in Pogi nadoknadila tri minute proti tako kakovostnimi kolesarji, ki so na begu?

14:35

Glavnina za Tratnikovo skupino zaostaja že skoraj 3 minute!

14:30

Laurens De Plus, Jan Tratnik, Mattia Cattaneo, Magnus Cort, Pavel Sivakov, Stephen Williams, Jay Vine, Kevin Vermaerke, Johannes Staune-Mittet in Florian Lipowitz zasledujejo šest kolesarjev, ki so že od uvodnih kilometrov svetovnega prvenstva na begu. Nobenega Nizozemca ni med ubežniki. Glavnina zaostaja 3 minute. Dve minuti za Tratnikovo skupino, 118 km pred ciljem. Mogoče sem pa prav napovedal, da je Tratnik danes naše skrito orožje.

14:25

Da, 10 kolesarjev zasleduje šest ubežnikov. Spet padec v glavnini. Matthews je bil na tleh. Glavnina za Tratnikovo skupino zaostaja že minuto.

14:21

Kakih 10 kolesarjev je pobegnilo glavnini. Tudi Tratnik je vmes. Tole je nevarno. Kdo jih bo zdaj lovil? Slovenci nimajo več moči, pa tudi interesa nimajo, ker je med ubežniki tudi Syuk.

14:18

125 km pred ciljem padajo maske! Reprezentance razkrivajo svoje taktike. Jay Vine je napadel iz glavnine. Da, da, nočejo čakati zadnjih dveh krogov, ker vedo, kdaj bosta šla v akcijo Pogi in Remco. Dirka na svetovnem prvenstvu se je pravkar začela.

14:15

Glavnina je razpadla na dve skupini.

14:13

Slovenci lovijo vsakega, ki hoče iz glavnine. Španec Castrillo je skočil, Slovenci so se nemudoma pognali za njim. Le kdo od naših bo ostal ob Rogliču in Pogačarju na zadnjih dveh krogih. Tratnik? Novak je zelo deloven 128 km pred ciljem. Je to še prezgodaj?

14:10

Upati je, da nam 97. kolesarsko svetovno prvenstvo ne bo ostalo v spominu le po tragični smrti 18-letne Švicarke Muriel Furrer, temveč tudi po čem lepšem, prvi slovenski mavrični majici med profesionalci. V lov nanjo se bo v nedeljo ob 10.30 podala osmerica pod vodstvom selektorja Uroša Murna, v kateri bosta dva vroča aduta za vrh, Tadej Pogačar in Primož Roglič. Vendar tokrat svetovni prvak lahko postane le eden izmed njiju.



14:05

Še točno pet krogov ali 131 km do cilja na svetovnem prvenstvu v Švici. Kaže, da je še vseh osem Slovencev na dirki.

14:00

Prednost ubežnikov je spet narasla na 4 minute. Na čelu glavnine so še vedno samo Slovenci in Belgijci. Pogrešamo Nizozemce, Italijane, Špance ... 135 km do cilja.

13:55

Tudi to ni dobro! Novak je 140 km pred ciljem na čelu glavnine in pomaga loviti ubežnike.

13:53

13:50

Ubežniki so: Silvan Dillier (Švica), Tobias Foss (Norveška), Simon Geschke (Nemčija), Rui Oiliviera (Španija), Piotr Pekala (Poljska) in Luc Wirtgen (Luksemburg). Njihova prednost je že pod tremi minutami, 145 km pred ciljem.

13:46

Roglič in Pogačar sta ves čas na varnem v zavetrju, takoj za drugimi našimi reprezentanti, ki so danes že od starta v glavni vlogi na dirki.

13:44

Mezgec in Govekar sta na čelu glavnine. Samo Belgijci jima pomagajo. Nobena druga reprezentanca ne sodeluje na lovu na ubežnike. Razumljivo. Remco in Tadej sta pač prva favorita.

13:40

Še vedno je šest kolesarjev na begu, trenutno imajo 3 minute prednosti, 150 km pred ciljem.

13:35

13:30

Jaka Primožič je na čelu glavnine! In to na 17-odstotnem klancu! Še 155 km do cilja.

13:28

Ubežniki imajo samo še 3 minute prednosti. Belgijci so še vedno na čelu glavnine. Danes vse moči trošijo za Remca.

13:25

Večina novinarjev ugiba, da bo Pogi danes napadel dva kroga pred ciljem, torej dobrih 50 km pred ciljno črto. Mi ne bomo nič ugibali, samo upamo, da prideta skupaj z Rogličem srečno do zaključnih kilometrov dirke. Je naše današnje skrito orožje Jan Tratnik?

13:20

Belgijci so učinkovitejši pri lovu na ubežnike. Hitro so njihovo prednost zmanjšali iz petih minut na 3:45.

13:18

Francoz Julian Alaphilippe je zaradi padca odstopil!

13:16

Končno so Belgijci prevzeli vajeti glavnine.

13:12

Matic Žumer na vso moč lovi šest ubežnikov. Žumer dirka za slovensko kontinentalno ekipo, na begu pa je bivši svetovni prvak v kronometru! Le kako ga misli ujeti?

13:08

Belgijca Carpenaerts in Wellens zdaj pomagata Slovencem v lovu na ubežnike, ki imajo 5 minut prednosti, 171 km pred ciljem.

13:06

Kaj ta čas pomeni slovenska kolesarska reprezentanca, je pokazal že avditorij na novinarski konferenci, na kateri sta svoje cilje za nedeljsko cestno dirko na SP v Zürichu predstavila Tadej Pogačar in Primož Roglič. Več deset predstavnikov sedme sile z vsega sveta je zanimalo predvsem, ali bosta znala naša velika zvezdnika, ki sta v klubskih dresih velika tekmeca, sodelovati med seboj, ko bosta oblekla zeleni majici izbrane vrste.



13:02

Vsi Slovenci razen Pogija in Rogle lovijo ubežnike! To ni dobro. Do cilja je še celih 175 km!

12:59

Stephen Roche je zadnji kolesar, ki je v eni sezoni zmagal na Giru, Touru in še na svetovnem prvenstvu. To je bilo leta 1987. Svetovno prvenstvo pa je bilo v sosednjem Beljaku.

12:56

V kolesarskem svetu ni dvoma, Tadej Pogačar je najboljši in tudi najbolj vsestranski kolesar na svetu, tesno za petami pa mu po letošnji izjemni sezoni sledi leto mlajši Remco Evenepoel, priljubljeni belgijski kolesarski fenomen in specialist za zmage na največjih in najtežjih dirkah.



12:52



Pogačar in Roglič. FOTO: UCI.ch

12:48

Matic Žumer je že zdaj videti na koncu z močmi. No, zanj niti nismo pričakovali, da bi vbil lahko deloven proti koncu dirke. Svojo pomoč bo nudil na začetku dirke, kar tudi že nekaj časa počne. Roglič je še vedno v vetrovki.

12:45

Luka Mezgec je ostal brez bidona in malice na okrepni postaji. Švicarji so postavili okrepno postajo na mestu, kjer je hitrost čez 40 km/h! Precej amatersko delo. Mezgec danes ne bo videl cilja dirke na kolesu. Zagotovo preveč gara na čelu glavnine. Enako velja za Žumra.

12:40

Trenutno stanje na svetovnem prvenstvu v Švici: 6 ubežnikov: Silvan Dillier (Švica), Tobias Foss (Norveška), Simon Geschke (Nemčija), Rui Oiliviera (Španija), Piotr Pekala (Poljska) in Luc Wirtgen (Luksemburg) ima 2:07 prednosti pred Markusom Pajurjem (Estonija) in Robertom Gonzalesom (Panama) in 5:30 pred glavnino, 186 km pred ciljem.

12:35

Prav vsi slovenski reprezentantje so med prvimi v glavnini. Pomagajo jim še Belgijci in Čehi. Luka Mezgec je najbolj deloven, 193 km do cilja.

12:30

Prednost ubežnikov se še vedno povečuje. Drugi padec na dirki!

12:25

Slovenci vlečejo glavnino, ubežniki pa imajo vedno več prednosti. 200 km pred ciljem ima šest ubežnikov 5:15 prednosti!

12:20

Slovenci še vedno vlečejo glavnino ...

12:15

Dogaja se točno to, kar si želijo tekmeci; med ubežniki ni Slovencev, zato morajo prav oni loviti. Cela slovenska reprezentanca je na čelu glavnine. To ni dober obet. Že na začetku dirke trošijo preveč moči. Kdo bo na koncu lahko pomagal Pogačarju in Rogliču? Ubežniki imajo 4:30 prednosti, 205 km pred ciljem.

12:10

Na begu so:

Silvan Dillier (Švica), Tobias Foss (Norveška), Simon Geschke (Nemčija), Rui Oiliviera (Španija), Piotr Pekala (Poljska) in Luc Wirtgen (Luksemburg).

12:05

Trenutno je 6 kolesarjev na begu, 212 km pred ciljem imajo 4 minute prednosti.

12:00

Matic Žumer in Luka Mezgec vlečeta glavnino. Lov na ubežnike se je že začel! Veliko dela bodo imeli Slovenci, vendar s tem kažejo, kdo si danes najbolj želi mavrično majico.

11:57

Pello Bilbao je grdo padel!

11:56

Favoriti za mavrično majico po mnenju spletne strani velo.outsideonline.com. Se kar strinjamo ...

⭐⭐⭐⭐⭐: Tadej Pogačar

⭐⭐⭐⭐: Remco Evenepoel

⭐⭐⭐: Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Marc Hirschi

⭐⭐: Matteo Jorgenson, Primož Roglič, Biniam Girmay

⭐: Stevie Williams, Tom Pidcock, Maxim Van Gils, Michael Matthews, Pello Bilbao, Mads Pedersen, Brandon McNulty, Neilson Powless, Ben Healy, Michael Woods

11:47

V ubežni skupini je še 5 kolesarjev. Klanci redčijo ubežno skupino in glavnino.

11:46

Pogi z novim kolesom.



11:44

Osem kolesarjev je na begu, imajo že skoraj tri minute prednosti pred glavnino, 230 km pred ciljem. Nobenega Slovenca ni vmes. Bodo zdaj morali na lov za ubežniki?

11:40

Primož Roglič je imel drugačne priprave za današnjo dirko. Ločeno od sotrpinov v reprezentanci si je ogledoval progo.

11:35

Ne, to ni Stefan Küng. Med ubežniki ni Küng, ampak Silvan Dillier. Se mi je zdelo, da je Stefan Küng v predobri formi, da bi tako trosil z močmi že na začetku dirke. Še 233 km do cilja!

11:28

Trije kolesarji imajo rahlo prednost. Stefan Küng je vmes. Danes je vreme prizaneslo kolesarjem. Pravzaprav je to prva dirka na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki poteka po suhem in sončnem vremenu. Samo 15 stopinj je trenutno v Zürichu.

11:25

Slovenci so na preži, Primožič, Žumer in Govekar, pokrivajo vse ubežnike. Še vedno je peloton strnjen, nihče ne beži.

11:15

Današnja dirka je že od starta zelo živahna. Outsiderji odpadajo, napadi se vrstijo, nikomur še ni uspelo pobegniti, Slovencev ni videti v ospredju ... še 248 km do cilja.

11:10

Svetovni prvaki:

2023: Mathieu van der Poel – Glasgow

2022: Remco Evenepoel – Wollongong

2021: Julian Alaphilippe – Leuven

2020: Julian Alaphilippe – Imola

2019: Mads Pedersen – Harrogate

2018: Alejandro Valverde – Innsbruck

2017: Peter Sagan – Bergen2016: Peter Sagan – Doha2015: Peter Sagan – Richmond2014: Michal Kwiatkowski – Ponferrada2013: Rui Costa – Firence2012: Philippe Gilbert – Valkenburg

11:05

Dirka se je začela z minuto molka za Muriel Furrer, ki je izgubila življenje na dirki mladink.

Muriel Furrer (rojena je bila 1. junija 2006 v Eggu) je bila obetavna vestranska kolesarka, tekmovala je na cesti, v ciklokrosu in v gorskem kolesarstvu, bila pa je tudi dijakinja športne šole v Zürichu. »Naša srca so strta, nimamo besed. S težkimi srci in neskončno žalostjo se danes poslavljamo od Muriel Furrer. Izgubili smo toplosrčno in čudovito mlado žensko, ki je imela vedno nasmeh na obrazu. Ne moremo razumeti, kaj se je zgodilo, čutimo le bolečino in žalost,« pa so zapisali pri švicarski kolesarski zvezi.

11:00

Za Primoža Rogliča je današnja dirka prva enodnevna preizkušnja v letošnji sezoni!

10:55

Dirka se je že začela. Kot smo vajeni na svetovnih prvenstvih, gre od samega začetka na vso moč. Nekateri kolesarji imajo že zdaj težave. Prvi je odpadel kolesar iz Hondurasa. Nikomur še ni uspelo pobegniti ... Dirka je zelo dolga, do cilja je še 263 km!

Trasa svetovnega prvenstva. FOTO: Infografika Delo

Slovenska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič sta med favoriti na današnji cestni dirki na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Švici. Dirka na svetovnem prvenstvu poteka po alpskem predgorju v okolici Züricha. Proga je zelo zahtevna proga – dolga je kar 273,9 kilometra, z višinsko razliko 4470 metrov. Prav to pa Pogačarja kot specialista za enodnevne dirke postavlja v vlogo izrazitega favorita.

Pogačar je to sezono dirkal na petih enodnevnih preizkušnjah, tri je dobil, med drugim spomenik Liege-Bastogne-Liege ter zadnjo pripravljalno dirko pred SP v Montrealu, je povzel STA. Roglič po drugi strani na cestno dirko prihaja po četrti zmagi na dirki po Španiji, v Zürichu pa se mu je preteklo nedeljo nekoliko ponesrečil nastop v kronometru, ko je bil 12. Za oba asa bodo na dirki skrbeli Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Matic Žumer in Luka Mezgec.

Večina vzponov na današnji preizkušnji poteka na krogu, dolgem 26,8 kilometra. Na tem krogu sta tudi dva pomembna vzpona in več manjših strmih odsekov. Kolesarji bodo morali ta krog prevoziti sedemkrat.

Start cestne dirke svetovnega prvenstva je v Winterthurju, uvodni kilometri potekajo proti severu, kjer je zmeren vzpon na Wolschberg do Buch am Irchel.

Kmalu po ponovnem prečkanju startnega mesta jih čaka kratek, a zelo strm vzpon na Kyburg, ki je dolg 1,2 kilometra in ima povprečni 12-odstotni naklon.

Trasa nato vodi skozi kraje Illnau, Volketswil in Maur, nato pa se začne vzpon na Binz. Vzpon je dolg 4,6 kilometra in ima povprečni 4,5-odstotni naklon. Na vrhu tega klanca se priključijo zaključnemu krogu.

Dobrih šest kilometrov kasneje se spoprimejo s strmim vzponom po gozdni cesti Schmalzgruebstrasse, ki mu sledi spust proti Züriškemu jezeru. Ob obali nato zavijejo proti severu, kjer po 90 kilometrih vstopijo v prvi od sedmih krogov.

Približno dva kilometra po prečkanju ciljne črte in nekaj ovinkih po mestnem središču, jih pričaka vzpon na Zürichbergstrasse, ki napove, kaj jih čaka v zaključku dirke.

Vzpon je dolg 800 metrov s povprečnim naklonom 8,6-odstotkov, najstrmejši odsek doseže naklon 15,9-odstotkov. Nato sledi skoraj povsem raven odsek, dolg 1,5 kilometra, ki vodi po lažni ravnini do naslednjega izziva.

Najtežji del vzpona na Witikonerstrasse je dolg 1 kilometer s povprečnim 8-odstotnim naklonom, a ker se vzpon začne in konča z lažno ravnino, lahko napišemo, da gre za 4,1 kilometra dolg vzpon s povprečnim 3,8-odstotnim naklonom.

Približno 10 kilometrov proga poteka na valoviti planoti na nadmorski višini med 600 in 650 metri. Več manjših strmih vzponov, kot je že omenjeni Schmalzgruebstrasse (300 metrov pri 8 %), popestri ta odsek, preden se kolesarji spustijo po tehnično zahtevnem spustu navzdol proti Küsnachtu.

Lažna ravnina dolga 1,5 kilometra jih popelje skozi Zollikon, nato pa se, ko dosežejo jezero, trasa nadaljuje ob ravni obali nazaj proti Zürichu.

Na vsakem krogu je 409 metrov vzpona, zadnji strm vzpon na Schmalzgruebstrasse pa jih čaka pred zadnjimi 10 kilometri dirke.