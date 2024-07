Šesta etapa je ravna kot palačinka

Na etapi od Macona do Dijona, dolgi 165 kilometrov, bo največji sovražnik zagotovo bočni veter. Tudi zadnjih 800 metrov etape je povsem ravnih, tako, da tudi na tej etapi pričakujemo sprinterje v glavni vlogi.

Samo en klanček je na današnji etapi, Col du Bois Clair je dolg 1,6 kilometra, povprečen naklon je 6-odstoten, vrh je že na 10. kilometru etape.

Včeraj, po Cavendishevi zgodovinski zmagi so v Astani povedali, da so imeli današnjo etapo in ne včerajšnjo za dan d. No, Mark jih je prehitel in včeraj je bil na Tour res velik dan za kolesarstvo.

Današnjo etapo bodo favoriti za skupni seštevek uporabili kot aktivacijo za jutrišnji kronometer. To pomeni, da se bodo prepustili sprinterskim ekipam, da jih mirno pripeljejo do cilja, kajti ne bodo se vmešavali v njihovo delo. Torej bomo danes najbrž spet videli spopad najboljših sprinterjev v pelotonu.

Etapa je tako ravna, da manjša skupina ne bo mogla pobegniti, večje pa sprinterske ekipe tudi ne bodo izpustili iz dometa.

Favoriti za današnjo zmago so: Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Arnaud De Lie, Sam Bennett, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish, Biniam Girmay, Mads Pedersen (če niso poškodbe po včerajšnjem padcu v ciljnem sprintu prehude), Fernando Gaviria Alexander Kristoff, Phil Bauhaus.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Ravninska 6. etapa. FOTO: Letour.fr