Sierra Nevada je Rogličevo rdeče upanje

Primož Roglič ne bo branil 3. mesta, so pred dnevi sporočili iz njegove ekipe Jumbo Visma in dali vedeti, da trikratnega šampiona dirke po Španiji ne zanima nič drugega kot četrta zaporedna zmaga. Ta čas se zdi od nje oddaljen, saj od rdeče majice na plečih prepričljivega Remca Evenepoela na 2. mestu zaostaja 2:41. Vendar je pred karavano najtežji konec tedna, dvojček peklensko vročih in zahtevnih andaluzijskih etap.