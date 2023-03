Spomenik ni v slovenskih rokah

Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagal na 114. kolesarski dirki Milano-Sanremo. Kolesar ekipe Alpencin Deceuninck je na cilj 294 km dolge preizkušnje prišel s 15 sekundami prednosti pred zasledovalno skupino, v kateri je bil najhitrejši Italijan Filippo Ganna, za njim pa sta ciljno črto prečkala Belgijec Wout van Aert in Tadej Pogačar.

Zvezdnik ekipe UAE Emirates je tako zasedel četrto mesto. »Ni obžalovanja. Ekipa je opravila popolno delo, pripeljala me je v zadnji napad, a nisem imel dovolj moči za samostojen napad. Van der Poel je bil premočan, nisem mu mogel slediti. Hitro je naredil razliko, tudi na spustu je bil boljši, šprintal je, mi trije zasledovalci pa nismo mogli narediti česa podobnega. Najboljši mož je danes zmagal. Vedel sem, da bo težko, imam pa visoka pričakovanja na tej dirki v prihodnjih letih,« je povedal Pogačar.

Lanski zmagovalec tega spomenika Matej Mohorič se je tokrat uvrstil na osmo mesto, za zmagovalcem je zaostal 26 sekund. Dirka se je po napovedih odločala v zadnjih kilometrih. Pred tem je bila v begu deveterica kolesarjev, ki pa so bili pod nadzorom najboljših ekip in niso imeli možnosti, da bi se udarili za zmago. Dobrih 27 kilometrov pred ciljem se je njihov poskus končal, neuspešen napad je nato uprizoril Nemec Niels Pollit, po tem pa so prišle v ospredje ekipe favoritov. Najbolj napadalna je bila ekipa UAE Emirates, ki je delala za Pogačarja, dejavni pa so bili tudi Mohoričevi ekipni kolegi iz Bahrain-Victoriousa.

Mathieu van der Poel je slavil veliko zmago. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Na zadnjem vzponu na Poggio je ob pomoči Tim Wellensa napadel Pogačar, povsem razbil skupino, ritmu Slovenca pa so lahko sledili le van der Poel, van Aert in Ganna. Tik pred vrhom vzpona pa se je izkazalo, da ima največ moči Nizozemec, ki je odlično kolesaril tudi na spustu in tako Nizozemski priboril prvo zmago na tej dirki po letu 1985. Zanimivo je, da je pred 62 leti to dirko dobil van der Poelov ded Raymond Poulidor.

»Vedno sem si želel dobiti to dirko, to je bila ena večjih želja za letošnjo sezono. Zato sem moral tvegati, samostojen napad bi se lahko izkazal kot 'samomor', a po zaslugi mojega odličnega razpoloženja se ni. Ko sem po napadu pogledal nazaj, sem videl, da sem si priboril nekaj prednosti. To mi je vlilo še dodatnih moči, da sem lahko zdržal do konca,« je dejal zmagovalec.

»Mislim, da smo naredili, kar smo lahko. Naše zamisli smo izpolnili, toda danes smo naleteli na močnejšega, Mathieu je bil nepremagljiv,« nad razpletom ni bil razočaran Andrej Hauptman, športni direktor ekipe UAE Emirates, enako pa velja tudi za Mohoriča.

»Ni bilo dosti drugače kot lani, le da tokrat malenkosti niso bile na moji strani. Pričakovali smo napad Pogačarja, žal nisem imel pravih nog, da bi lahko sledil četverici,« je na cilju povedal Gorenjec.