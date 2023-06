Tadej Pogačar bi se vrnil na pariški prestol

Za slovenskimi ljubitelji kolesarstva je že izjemen italijanski maj, ko je Primož Roglič po nepozabnem prazniku na Višarjah kot prvi Slovenec osvojil rožnato majico na Giru. Zdaj je na vrsti julijska francoska kolesarska vročica. Tokrat 33-letnega Zasavca ne bo na startu Toura, pač pa bomo Slovenci spet stiskali pesti za Tadeja Pogačarja. Ta 24-letni mladec s Klanca pri Komendi vedno znova potrjuje, da je kolesarska številka ena na svetu, letos je slavil že 14 zmag, vendar je jasno, katere si želi najbolj.

Dirka po Franciji je vsakoletni vrhunec kolesarske sezone in eden največjih športnih dogodkov na svetu, na katerem je Pogačar zmagal že dvakrat, leta 2020, ko je v pravi srhljivki premagal Rogliča, in leto pozneje, ko je bil premočan za Jonasa Vingegaarda. Danec se mu je lani oddolžil za poraz in tudi letos bo njun dvoboj rdeča nit velike pentlje, o kateri smo pripravili posebno prilogo Tour 2023.

Posebna priloga Tour 2023 bo Delu in Slovenskim novicam priložena v četrtek, 29. junija.

Na 48 straneh boste spoznali načrte vseh treh slovenskih kolesarjev na letošnji dirki, Tadeja Pogačarja, ki se želi vrniti na pariški prestol, Mateja Mohoriča, ki bo lovil etapne zmage, in Luke Mezgeca, ki bo zaključne akcije pripravljal nizozemskemu sprinterskemu zvezdniku Dylanu Groenewegnu.

Pogovarjali smo se s Pogačarjevim športnim direktorjem pri ekipi UAE Andrejem Hauptmanom in Milanom Erženom, ki vse od njenega nastanka vodi ekipo Bahrain Victorious.

Izvedeli boste tudi, na kakšnih kolesih bodo nastopali Slovenci, katere znamenitosti je vredno obiskati ob trasi Toura in na katerih vzponih lahko doživite največ kot navijači. V zakulisje kolesarskega cirkusa smo pogledali s pomočjo zdravnika ekipe Bahrain Victorious dr. Krištofa Knapa, maserja pri Ineosu Davida Rožmana in mehanika pri Jumbu Vismi Jana Bevca. Kako bo spremljala Tour de France, pa nam je zaupala tudi Janja Garnbret.