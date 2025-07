Tadej Pogačar bo francosko pentljo začel z več kot 5000 točkami prednosti

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki bo na dirki po Franciji branil lansko zmago, je na lestvici mednarodne zveze (UCI) še naprej z veliko prednostjo številka 1. Pogačar je že po zmagi na Dofineji, generalki za Tour, prednost pred zasledovalci povečal na več kot 5000 točk. Na francoski pentlji bo nastopila četverica Slovencev.

Na zadnji posodobljeni lestvici pred Tourom med najboljšimi ni bilo sprememb. Svetovni prvak Pogačar je številka 1 na svetu vse od konca septembra 2021.

Šestindvajsetletni slovenski as, ki je števec zmag v karieri pomaknil že na 99, je zbral 11.310 točk. Drugi je Belgijec Remco Evenepoel s 6291 točkami.

Tretji je ostal Danec Mads Pedersen (4696), četrti pa Belgijec Wout Van Aert (4257).

Drugi Slovenec v »top 10« Primož Roglič (3470) je pred 112. dirko po Franciji ostal na osmem mestu.

Na največji dirki na svetu bosta letos nastopila še dva Slovenca, Matej Mohorič in Luka Mezgec.

Mohorič, ki bo že sedmič nastopil na Touru, je na svetovni lestvici izgubil 29 mest in nazadoval na 171. mesto. Mezgec, ki se na Tour podaja šestič v karieri, pa je 1182. kolesar sveta in bo na dirki v sprintih pomagal Nizozemcu Dylanu Groenewegnu.

V Lillu začetek tritedenskega pekla

Dirka po Franciji se bo v soboto začela z ravninsko etapo v Lillu in trajala do 27. julija, ko bodo kolesarji ciljno črto po letu premora zaradi olimpijskih iger spet prečkali na Elizejskih poljanah v Parizu.

Na svetovni lestvici je med Slovenci napredoval mladi Jakob Omrzel, ki je skočil za 141 mest in je po novem četrti najboljši slovenski kolesar na svetovni lestvici na 329. mestu.

Član razvojne ekipe Bahrain-Victoriousa je v nedeljo postal najmlajši državni prvak na članski dirki, potem ko je v Celju premagal precej okrnjeno konkurenco.

Pred tem je 19-letnik slavil tudi na dirki po Italiji za kolesarje do 23 let, na začetku junija pa je bil četrti na slovenski pentlji in oblekel belo majico najboljšega mladega tekmovalca.

Napredoval je tudi Matevž Govekar, ki je na današnji lestvici 335., v »top 400« je še Jan Tratnik, ki je na 349. mestu.

V razvrstitvi držav je na vrhu Belgija (21.341) pred Slovenijo (16.511) in Dansko (14.382).

Na ženski lestvici je na vrhu ostala Nizozemka Demi Vollering (4925), za njo pa sta številka 2 in 3 zamenjali mesti. Druga je še ena Nizozemka Lorena Wiebes (3970), tretja pa Belgijka Lotte Kopecky (3916). Najboljša Slovenka Urška Žigart (511), edina v prvi stoterici, je izgubila 12 mest in je zdaj 86. na svetu.