Težje kot je, bolje je za mladega Jakoba Omrzela

Jakob Omrzel je prvič postal kolesarski državni prvak na cestni dirki. Po 180,8 kilometra je 19-letni up ekipe Bahrain-Victorious Development v Celju ugnal Jako Marolta (Factor) in Matevža Govekarja (Bahrain-Victorious).

Člani in mlajši člani so se morali spopasti z osmimi krogi in 2528 višinskimi metri. Trasa je potekala okoli Šmartinskega jezera in vsebovala nekaj krajših vzponov. Preizkušnja je bila zelo naporna, saj je potekala v hudi pripeki, kar je hitro razredčilo vrste 46 kolesarjev na štartnem seznamu. V vsakem krogu je bil osip velik, zadnje tri pa je začelo vsega 18 tekmovalcev.

Prva odločitev je padla v šestem krogu, ko sta se od vse manjše skupine odlepila Omrzel in Marolt. Dva kroga pred koncem sta imela minuto naskoka, pred zadnjim pa 35 sekund. Nekaj napadov med vodilnima je bilo, Omrzelu pa je uspel tretji poskus dobrih devet kilometrov pred ciljem, ko se je dokončno odlepil od svojega vrstnika.

Za Omrzela je bil to prvi naslov državnega prvaka med člani, pred tem je bil v zadnjih dveh letih državni prvak med mladinci. »Vedeli smo, da bo dirka kaotična, 50 kolesarjev brez pravih ekip. Vedeli smo, da bo preizkušnja živčna. Ampak težje kot je, bolje je zame. Ko je postalo res težko, sem šel v beg, nato pa iz njega naredil, kar sem,« je za navzoče novinarje v Celju dejal Omrzel.

Eugenia Bujak je osvojila novo lovoriko. FOTO: Paul Childs/Reuters

Med begom ni razmišljal o zmagi

Ko se je znašel v begu, ni razmišljal o zmagi, je pristavil: »Nisem vedel, da bo dovolj. Šel sem čisto sproščeno v to, vseeno mi je bilo, ali me bodo ujeli ali ne. Vedel sem, da bodo na koncu odločile noge oziroma to, kdo bo imel največ moči na klancih.«

Ob tem je dodal, da so imeli v ekipi tri močna orožja ob Govekarju in Žaku Erženu. »Taktike nismo pripravili zame, saj smo vedeli, da smo vsi trije zelo močni. Rekel bi, da sta Žak in Matevž celo boljša od mene na takšni progi, saj jima ustreza, meni pa ne,« je še priznal morda novi vzhajajoči zvezdnik slovenskega kolesarstva.

Kakor drugi je tudi sam trpel v vročini. »Mogoče to ni bilo videti, toda takšna vročina mi res ne prija,« je pristavil in razkril, da o prihodnosti kot eden najbolj vročih mladih kolesarjev ne bo govoril. »To sezono si želim odpeljati do konca, potem pa bomo videli, kaj bomo izbrali. Če imam potencial, da naredim rezultat, potem bom to tudi naredil,« je še samozavestno sklenil Omrzel.

Na DP sicer ni bilo največjih zvezdnikov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ob branilcu naslova Domnu Novaku, ki je bil na štartnem seznamu, a zaradi bolezni ni nastopil, so iz svetovne serije manjkali še Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec, Gal Glivar pa je po polovici preizkušnje odstopil.

Doslej nihče na DP na cestni dirki ni slavil več kot dvakrat. Po dve lovoriki imajo Gorazd Štangelj, Tadej Valjavec, Mitja Mahorič, Borut Božič, Luka Pibernik, Mohorič in Novak.

Nova lovorika za Eugenio Bujak

Pri članicah je zmago slavila Eugenia Bujak, ki je bila najhitrejša že v petkovi vožnji na čas. Na odru za najboljše sta ji danes družbo delali srebrna Nika Bobnar (Nexetis) in bronasta Špela Kern (Cofidis).